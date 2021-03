La Nación es una vergüenza para el periodismo de cualquier país

El diario La Nación se convirtió en un pasquín ideológico descarado. La campaña que ha montado en contra de las universidades públicas resulta completamente obscena para la inteligencia, pero sobre todo para el periodismo decente, el que se hace de conformidad con las normas básicas de esta profesión. Cualquier persona con algún nivel de observación crítica tendrá que llegar a la conclusión que eso no es periodismo y que ese no es el rol de ningún medio de comunicación.

Se trata de un medio de comunicación totalmente parcializado y a favor de los grupos económicos y conservadores del país. Después de la segunda mitad del siglo XX, mantuvo su función de vocero de esos grupos, sin embargo, su influencia no fue tan relevante como lo ha llegado a ser en los últimos años. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que ha habido un cambio en los valores e ideas políticas predominantes en la sociedad costarricense y ello ha envalentonado a los que están detrás de esa empresa de comunicación.

Lo increíble es que haya gente que sigue consumiendo ese pasquín de Llorente. Empezando por los miembros de los supremos poderes y siguiendo con académicos de las diferentes universidades públicas, la mayoría alega que lo compran para saber qué piensa el enemigo, sin embargo, eso lo único que provoca es que siga existiendo un diario que le ha hecho mucho daño a la sociedad costarricense. No consuman más sus contenidos, no lo compren, para nadie es un secreto que financieramente está con respirador artificial y lo mejor que puede suceder es que se declare su quiebra de una vez por todas.

La incoherencia de muchas de estas personas que trabajan en esas y otras instancias que, un día sí y otro también son atacadas por La Nación, es que ellos alimentan al pasquín con informaciones y artículos de opinión. Hay gente que piensa que salir en ese diario es muy prestigioso o que le publiquen algún texto supone un gran honor, pareciera que no se dan cuenta de cómo se aprovechan de ellas para mantener una empresa de comunicación que ha acudido a las prácticas más reprochables para evitar su quiebra definitiva.

La situación ha llegado a tal punto que ahora ese pasquín ha desarrollado la práctica de contratar jóvenes y desechar a los periodistas más experimentados. Se trata de un proceder en que se contrata mano de obra barata, aunque eso signifique prescindir de periodistas bien formados y con experiencia, esto se nota no solo en la redacción de los contenidos sino en errores de bulto que son propios de la mala formación que han tenido como periodistas; por otra parte, han despedido de la forma más desconsiderada a periodistas de larga experiencia que dieron sus mejores años a ese pasquín, se trata de acciones en que el agradecimiento al trabajador brilla por su ausencia.

La Nación nunca ha sido un buen medio de comunicación, pero en este momento se ha convertido en la antítesis de cualquier periódico serio del mundo. Su noticias son interesadas y son evidentemente sesgadas, no informan sino que quieren inducir en los lectores su prejuicio ideológico; de sus editoriales y artículos de opinión no se puede esperar más que textos plagados de falacias argumentativas y de insinuaciones en relación con aquellas personas que pretenden desprestigiar con base en sus intereses.

Ojalá que el ciudadano inteligente deje de consumir los contenidos basura que publica ese diario. Entienda, no es necesario que usted lea ese diario, se puede informar de manera adecuada por otros medios y no manteniendo a ese pasquín que ha sido nefasto para nuestro país. Lo único que tiene que hacer es dejar de consumir y no gastar su dinero en un medio de comunicación tan malo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com