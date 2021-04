Las entidades financieras costarricenses también son una vergüenza

Las entidades financieras costarricenses se convirtieron en unas garroteras. Eso es lo que dice nuestro pueblo, sí, lo dicen aquellos que en esta coyuntura han visto como les siguen cobrando créditos sin que haya disposición para considerar las condiciones ruinosas de los más diversos sectores de la economía nacional.

Dichosamente no soy político, pero la semana santa me ha permitido recorrer y conversar con personas que están siendo asfixiados por las entidades financieras. Hay que escuchar las historias de personas que han solicitado la readecuación de deudas y consideraciones en virtud de la situación de pandemia que estamos viviendo, sin embargo, una buena cantidad de personas han topado con una actitud inflexible, a pesar que se trata de clientes que antes de la pandemia tenían sus obligaciones al día.

Los que adoptan las decisiones de las entidades financieras, solo piensan en generar un balance con ganancias que les permita obtener las primas o bonos que tienen pactados en sus contratos de trabajo. Se trata de un grupo de gente del que los políticos y los medios de comunicación no hablan, pero que cobran salarios altísimos y además otros rubros que dependen del balance anual de las diferentes entidades en las realizan la intermediación financiera.

Hay gente que no le gusta que en esta columna se digan ciertas cosas, pero aquí nos debemos a los lectores. Seamos claros, el sector financiero de este país y en particular el estatal se convirtió en un factor de lucro y no de desarrollo; es decir, actualmente los funcionarios públicos bancarios, especialmente los grupos gerenciales, se manejan con criterios de entidades privadas. Lo que les importa es generar ganancias y no en dar un apoyo a los clientes o usuarios del sistema financiero nacional, ellos tienen un beneficio económico con las ganancias aunque ellas sea sobre la ruina del sector productivo.

Está ocurriendo lo que llevó a la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948 a la nacionalización de la banca. Antes de aquella fecha y así lo expresa el mismo José Figueres Ferrer, los banqueros de la época solo querían financiar aquellas actividades que les resultara altamente rentables, en términos coloquiales, don Pepe en una entrevista dijo que los banqueros de aquel tiempo solo querían financiar las importaciones de Whisky.

Es patético observar que la Banca para el Desarrollo ha sido un rotundo fracaso. Lo que fue aprobado y vendido como la panacea para que el sector productivo pudiera contar con un instrumento financiero que le permitiera desarrollar la producción nacional, se ha convertido en un proyecto fallido y que no ha podido cumplir con la expectativa que generó en la sociedad costarricense.

Los banqueros se han convertido en un grupo cuyo único interés es la especulación financiera. No les interesa apoyar al sector productivo, su interés primordial es generar ganancias con sus intereses de usura y cuando los usuarios del crédito tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, no tienen escrúpulos para embargar y rematar las garantías que han puesto a responder por el crédito otorgado.

El sector financiero no aporta nada a la producción, su actividad se concentra en generar productos financieros que son principalmente especulativos. El ejemplo más evidente de esta actitud es lo que ha sucedido con lo que denominan los créditos de consumo personal o dicho de manera sencilla, lo que ha ocurrido con las tarjetas de crédito; en efecto, se trata de un esquema en que se juega con la necesidad de las personas y con el riesgo financiero que ese tipo de operaciones tienen.

Resulta curioso que la vergüenza de nuestro tiempo esté concentrada en el sector financiero y en los medios de comunicación. Por ello no resulta extraño que entre ambos sectores se protejan entre sí, se trata de un vínculo que está mediado por personas de carne y hueso. Para decirlo de manera sencilla, los dueños de los medios de comunicación y las personas que realmente deciden en los sectores financieros tienen intereses comunes, ello ya era una realidad con el sector privado pero de un tiempo para acá ello se ha replicado en el sector financiero público.

Hay gente que piensa que por ser filósofo no debo escribir sobre este y otros temas. Nuestra filosofía es una filosofía militante, nos interesa que la sociedad costarricense atienda las necesidades del mayor número de los ciudadanos. Me repugna que ante la galopante inequidad entre los ticos, se promueva la indiferencia y una ideología que legitima este tipo de realidad. Cada vez hay más pobres y esto es una vergüenza absoluta, pero más vergonzoso es que a las entidades financieras no les importe esta realidad..

(*) Andi Mirom es Filósofo

