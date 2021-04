Una breve reflexión pagana

¿Por qué digo pagano? Porque me considero un pagano, acorde a las ideas de la vida no soy religioso: no soy ateo, aunque no concuerdo con muchas ideas de muchas religiones, a las que considero una serie de normas que hubieran podido hacer del mundo un lugar mejor; no lo consiguieron por razones que las convierte en verdaderas paradojas. Las religiones señalan esencialmente ideas personales, generalmente formadas a través de siglos y o milenios, llegando por desgracia a oponerse a las ideas que promulgan, convirtiéndose en verdaderos oxímoron de sí mismas. No voy a dictar cátedra sobre religiones, ni me considero preparado ni me interesa, quiero hacer una reflexión personal, que puede ser la misma de las mayorías, por eso pienso hacerlo como un pagano educado en el cristianismo.

¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Es una pregunta que invita a muchos a la reflexión, otros prefieren no darle importancia sino ignorarla, ya la vida es muy difícil per os para empeorarla con disquisiciones metafísicas.

El cristianismo es una renovación del judaísmo de hace dos milenios, Jesús, sus discípulos y primeros seguidores, eran mayoritariamente judíos, hombres y mujeres practicantes del judaísmo, Jesús mismo era un judío piadoso. La primera generación de cristianos siguieron las prácticas judías, solamente que acompañas por las ideas revolucionarias de Jesús: entre muchas, el amor, el perdón, el juicio humano, la misericordia, la vida de diario, la idea de Dios y hasta la vida después de esta vida.

Durante la vida de Jesús, las dos grandes corrientes del pensamiento judío, (había muchas) fariseísmo y saduceísmo, diferían básicamente en creer o no en vida después de esta vida, ambas creían en Yavhé, pero los segundos creían que todo terminaba en este mundo. Después de Jesús, hubo muchas reformas en el judaísmo y muchos reformadores, entre ellos quizá el último muy conocido, fue Maimónides, pero la concepción de vida después de esta o vacío total, es la línea que separa las grandes ideas acerca del más allá. Hace cuarenta años, más o menos, tuve un gran amigo judío, médico con quien hablé mucho sobre este tema antes de interesarme personalmente por esas ideas y estudiarlas, él me decía que muchos judíos no creían en la vida eterna y por esa razón tendían a la tristeza en la senectud, cuando al saber por enseñanza la no existencia de vida después de ésta y al irse haciendo viejos, la tristeza los embarga. “es lo que más admiro de los cristianos, tienen esperanza de otra vida…”; esa última frase me llamó mucho la atención y dediqué muchos días de mi vida a leer puntos de vista acerca del tema, primero en las religiones judía y cristiana, luego en otras religiones y después en libre pensadores. Conclusivamente no hay certeza, no, es estrictamente un asunto de fe: se cree o no se cree, no se puede creer a medias. Bien, yo he sido víctima de mis dudas nacidas de mucho leer, quizá ese es el precio que hay que pagar, me costó muchos años fortalecer la fe y en poco tiempo la perdí, me pasó lo que a Adán en el paraíso: comí del árbol del bien y del mal, solo que esta vez la Eva mía fue la soberbia.

Reflexionando sobre el principio y fin de la vida, logré vislumbrar un poco de luz: esa luz está en la fe, en la certidumbre de que ninguna palabra de Jesús en los cuatro evangelios es vana, no, todas son verdades nacidas de alguien que no era un ser humano común y corriente, un ser humano divinizado. El único precio qué hay que pagar es la humildad o mejor dicho dejar de lado la soberbia. Llegué a creer incluso en la reencarnación pero la gran objeción mía era de qué sentido podía tener si no recordábamos nada de la vida anterior: sería esfuerzo estéril, reencarnaríamos millones de veces sin lograr aprehender, no encontré sentido en esa idea y la deseché después de mucha reflexión sensata: no lo que otros digan sobre eso, lo que yo puedo a mis setenta años después de una vida de lectura, pensar como verdad. ¿Entonces cuál es mi propuesta acerca de este tema? La respuesta debe ser acorde a sí misma, pueril si se quiere, y es creer, tener fe, dejar la fruta prohibido de la soberbia, no digo que la ignorancia sea buena, pero la diferencia entre sabiduría y conocimientos esta en la arrogancia que puede engañarnos. No propongo a nadie que vaya a tal o cual iglesia o confesión sino que piense, que reflexione y saque las conclusiones personales.