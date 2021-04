Ex productor de Hollywood Weinstein apela sentencia

Washington, 6 abr (Sputnik).- Los abogados del ex productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, sentenciado a 23 años de prisión en 2020 por los delitos de ataque sexual y violación, presentaron un recurso de apelación de la sentencia, informó el canal de televisión estadounidense CNBC.

«Hemos presentado un informe de 166 páginas en el que se describen varios errores graves cometidos durante el juicio», afirmó Barry Kamins, uno de los abogados de Weinstein, en declaraciones a CNBC.

Se precisa que el informe fue presentado ante la división de Apelaciones del Tribunal Supremo del distrito de Manhattan.

«Estamos seguros de que la división de Apelaciones verá estos problemas como bastante graves para solicitar la revocación de la condena», agregó Kamins.

El escándalo que rodea a Weinstein surgió en 2017 tras la publicación de un informe de los medios The New York Times y The New Yorker sobre el comportamiento abusivo del magnate, que se remonta a varias décadas atrás.

Desde el estallido del escándalo, decenas de actrices, entre las que figuran Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lea Seydoux, declararon que habían sido acosadas sexualmente por el entonces productor de cine.

El pasado 23 de febrero, el ganador del premio Oscar fue hallado culpable por un jurado de Nueva York de haber cometido un delito sexual en primer grado contra una mujer, y una violación a otra.

Además, ahora Weinstein también enfrenta cargos presentados en enero de 2020 por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles, según los cuales el ex productor había violado a una mujer y agredido sexualmente a otra en 2013. (Sputnik)