AstraZeneca: ¿A quién poner esta vacuna?

En las últimas semanas ha habido todo un debate en Europa en relación con la vacuna de la compañía Astrazeneca. Como suele suceder, salen en los medios de comunicación una serie de “especialistas” diciendo que no hay ningún peligro en aplicarse la vacuna y que los beneficios son más que los perjuicios; sin embargo, el asunto no es tan simple, el tema se las trae y la gente no puede ser tratada como conejillos de indias como algunos pretenden.

Es necesario entender que, históricamente, el tema de las vacunas no ha sido un camino de rosas y de beneficios para los vacunados. Existen muchos antecedentes en que la aplicación de vacunas ha dado como resultado efectos altamente perjudiciales para las personas que fueron inoculadas, en otras palabras, los procesos para determinar con seguridad que una vacuna no tendrá efectos adversos son necesarios pero no infalibles, a pesar que se haya respetado los tiempos establecidos para que una vacuna pueda salir al mercado.

Quiero aclarar que no estamos en esta columna promoviendo la antivacunación. Dado que desde hace mucho tiempo este tema ha sido debatido por parte de grupos que se oponen a que la personas sean vacunadas, se impone indicar que no estamos en esa línea de argumentación; empero, ello no quiere decir que cerramos los ojos ante las consecuencias que han tenido las vacunas, especialmente, cuando estas han sido producidas a golpe de tambor.

Es un hecho que la vacuna contra el virus que causa el Covid-19 ha sido producida en un tiempo muy corto. Es totalmente razonable que haya cuestionamientos en relación con la seguridad de esta vacuna, especialmente, si han habido casos en que la vacuna ha presentado algunos efectos adversos como la presencia de coágulos en algunas personas; en otras palabras, lo anterior no es poca cosa, se trata de un efecto que no es una cefalea o una arritmia cardiaca, es una consecuencia que puede ser letal para la persona que lo tenga.

A lo largo de la historia, han existido casos de vacunas y medicamentos que han generado efectos adversos comprobados científicamente. Uno de los casos más conocidos fue el ocurrido con la Talidomida que es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH y comercializado de 1957 a 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Este medicamento provocó miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades, en palabras sencillas, generó miles de casos de malformaciones congénitas.

Por lo anterior, resulta un insulto a la inteligencia que haya personas que salgan a los medios de comunicación a minimizar el tema y ha promover que las personas se apliquen la vacuna de Astrazeneca. Dicen que no hay problema en inocularse y que la población debe confiar en lo que las autoridades les dicen, pero lo que deberían es predicar con el ejemplo; dicho en palabras sencillas, todos los que hablan y relativizan el tema, deberían vacunarse con Astrazeneca.

¿Quiénes deberían ponerse la vacuna de esta compañía farmacéutica? Bueno, uno podría plantear que los primeros deberían ser quienes la promueven como inofensiva, a saber: el Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social y varios de los subalternos que han salido en los medios de comunicación social. A estas personas se deberían unir algunos comunicadores que promueven y repiten, acríticamente, que la mencionada vacuna es inofensiva; en ese grupo podrían estar los directores de La Nación y Telenoticias, los directores de noticieros radiales ubicados en la Uruca y Zapote, así como un par de directoras de programas de opinión que se transmiten en las radioemisoras anteriormente.

Que estas personas prediquen con el ejemplo. Si la vacuna de Astrazeneca es tan inofensiva como dicen, entonces, que procedan a aplicarse la misma en público y con la verificación respectiva de parte de las instancias competentes; sin embargo, francamente, dudo seriamente que lo hagan, por lo anterior resulta impertinente que pretendan obligar a la población que se aplique esta vacuna.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com