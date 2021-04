Del cuidado de cuidarse al arte de cuidarse

Cuidémonos Federico, para que no Murámonos Federico. Es la única alternativa inicial ante una enfermedad transmisible desconocida y letal, convertida en pandemia. Eso nos sucedió, nos está sucediendo y nos seguirá sucediendo, es algo nuevo, “algo en el aire”, similar a “love is in the air”, pero más peligroso.

Hemos acatado las medidas hasta lo posible, no lo que deberíamos, no, lo que cada quien ha querido acatar. Hoy que decidí escribir este artículo, las cifras se han disparado a cerca de mil por día, si tomamos en cuenta que en Costa Rica solo se efectúan pruebas a los sintomáticos y se suman los cercanos a ellos, esto es que nuestras cifras deben estar muchísimo más arriba.

Algunos reían acerca del gobierno de Panamá, pero ahí se hisopaba a manos llenas, dando números muy elevados, pero se logró con medidas draconianas contener lentamente el alto índice de contagio.

Nosotros hemos fallado con la medida absurda de “baile y martillo”, sonriente idea de Carlos Alvarado, pero que no educó sino deformó la “verdad real” que llaman los abogados.

Hoy, ante una crisis económica sin precedentes, se empieza lentamente a tratar de regresar al bailecito al menos los fines de semana, pero como no pueden salir pares e impares ambos días, sábado y domingo, pues más contagio porque se van un montón en cada carro(?).

Voy a plantear un asunto simple: ¿trabajo virtual o trabajo real? Esta pregunta se la hago a quien quiera leerla, no obstante solo una razón racional existe. Si tomamos en cuenta que el empleado público, en Costa Rica, gana considerablemente mucho más que su símil en el sector privado, es mucho más cómodo quedarse en casa, solo mande el dinero, yo estoy trabajando. Esta medida, tan de guerra en tiempos de paz, fue formulada hace menos de un mes por “the economist”, como la única nueva versión en adelante. Claro que cuando leí ese artículo me deprimí, pensar que es una de las revistas más leídas por los economistas, es como la Play Boy de los banqueros.

Ahora paso a razonar mi voto, como dicen los diputados más demagógicos, y es el siguiente. No lo acabo de entender, no, siempre lo he sabido: o hay pa todos o hay patadas. ¿Qué sucede con la cadena humana de intermediación? La verdadera democracia, el verdadero pueblo. Quien no va a su trabajo, no gasta, únicamente electricidad y quizá internet, lo demás se queda igual. Ahora veamos cómo esta persona paga a la señora que cuida los niños, al dueño del transporte y su chofer, secretaria etc, paga sus tacos en la ventana de don Ramón, o en Mc, pero de ahí sale una inmensa cadena de subcontratados, quienes se quedan por fuera con el teletrabajo de los demás.

Regresemos, la persona en ciernes no gasta transporte, combustible, zapatos, sombrillas, y el edificio queda sin personal de cuidado y mantenimientos, otra cadena de trabajo detenida.

Haré un paréntesis necesario: explicar el Plan de Peter. En los años ochenta, a principios, llegó de Norteamérica un librito coqueto, se llamaba el plan de Peter. Esa fue el catecismo de los burócratas en ese entonces. Se explicaba con lujo de detalles, cómo una manzana producida en California, era enviada a ser empaquetada en Nueva York, después era devuelta a California para ser exportada. Se criticaba, tontamente creo yo, esas enormes cadenas que han venido desapareciendo y creando ejércitos de desocupados y subempleados, es decir darle gusto a los ricos creando la frase de Adam Smith: el Máximo retorno de capital. ¿ahora se pretende acabar con la pobreza matándola? Terminemos con la pobreza extrema, decía una frase cliché de don Pepe y casi acaba con ella vía exterminio.

La última moda de los grandes trust es todo virtual, desde luego eso termina con las fuentes de trabajo. Podríamos pensar cómo está persona que no va a su trabajo físico, se va a las playas a gozar o a una mega fiesta en Escazú, se expone pero en su tele trabajo no. (¿No entiendo o no quiero entender?)

Está bien, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, pero con la firme convicción de que está procediendo adecuadamente, no como la buena mamá que dice, mi hijo no toma (pero no sabe que se pijea hasta tres veces al día) y eso lo sostiene donde sea, en realidad esa señora no miente, el hijo no toma y se está hablando de beber, de tomar. Seamos responsables, pero responsables en todo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico.