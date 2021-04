Costa Rica propone tratado internacional para enfrentar pandemia

San José, 20 abr (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, propuso un tratado para buscar mayor cooperación internacional para mejorar los sistemas de alerta, compartir información, fomentar la investigación y ampliar la capacidad de producción y distribución de insumos médicos y vacunas.

Alvarado participó en el diálogo de Presidentes: “Fortaleciendo la capacidad de preparación y respuesta nacional, regional y mundial ante las Pandemias: hacia un nuevo tratado internacional”.

El objetivo es sensibilizar a los gobiernos Iberoamericanos a sumarse a una mayor cooperación internacional para mejorar los sistemas de alerta, compartir información, fomentar la investigación y ampliar la capacidad de producción y distribución de insumos médicos y medidas de salud pública incluidas las vacunas, los tratamientos y los equipamientos de protección personal.

Durante sus intervenciones el Presidente habló de la desigualdad en el acceso a las vacunas al indicar que el 53% de las vacunas vendidas en el mundo están en poco menos del 16% de la población y que el mecanismo COVAX, plataforma mundial que pretende garantizar el acceso equitativo a la vacuna, beneficiando así a los países más pobres, solo tiene una cuarta parte de esas vacunas.

“Mientras no haya marcos de principios referenciales o de formas de actuar que garanticen, no en el discurso, sino desde lo fáctico, que nadie quede atrás, la respuesta no será la más eficiente”, señaló el mandatario.

El Presidente confirmó el compromiso de Costa Rica con los principios de solidaridad y cooperación, que entienden la salud pública como un bien global, el cual debe ser accesible, de manera equitativa, para cualquier persona sin discriminación alguna y recordó el impulso del país -junto con la OMS- a la creación de un Repositorio de Tecnologías de la Salud (C-TAP), que procura dar acceso universal e igualitario a tecnología.

Basado en el multilateralismo, Alvarado indicó que, para que exista una recuperación global, también necesitamos un acuerdo en materia económica para vacunar las economías de los distintos países emergentes y en desarrollo.

Esta actividad realizada virtualmente y de forma paralela en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, fue organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Principado de Andorra, país que ostenta la Secretaría Pro Témpore de este foro.

La elaboración y adopción de este tratado internacional de preparación y respuesta a Pandemias, basado en la solidaridad, la justicia, la transparencia, la inclusión y la equidad, se propone en el marco de la Organización Mundial de la Salud y al amparo del Reglamento Sanitario Internacional.

El evento inaugurado por Xavier Spot, Jefe de Gobierno de Andorra, contó también con la participación de los presidentes Pedro Sánchez del Gobierno Español, Sebastían Piñera de Chile, Emmanuel Macron de Francia y el Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa. La clausura de la actividad estuvo a cargo de la economista costarricense, Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.