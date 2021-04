Covid-19 redujo detección de casos de cáncer en Panamá

Panamá, 23 abr (Prensa Latina) El director del Instituto Oncológico Nacional, Juan Carlos Alcedo, aseguró hoy que la pandemia de Covid-19 redujo en 23 por ciento los casos de cáncer detectados entre 2019 y 2020 en Panamá.

Precisó que esta cifra representa unos mil pacientes menos debido a las restricciones de movilidad y al temor de las personas a salir a los centros médicos, lo que generó una disminución en los diagnósticos.



Apuntó que esta situación es una tendencia mundial desde el inicio de la pandemia, en tanto las estadísticas muestran entre 40 y 50 por ciento menos de casos de esta enfermedad.



Al hablar sobre la incidencia del cáncer en Panamá explicó que es mucho más frecuente en las personas de avanzada edad, pues ahora vivimos más, aunque algunos aducen que como resultado de la vida moderna, las nuevas tecnologías generan cambios.



El especialista recordó que muchos tipos de carcinomas son prevenibles y tratables, por eso el llamado a que con el avance del proceso de vacunación se restablezcan los mecanismos de diagnóstico y tratamiento con todos los controles de bioseguridad.



No obstante, aseveró que los procedimientos médicos no sufrieron parálisis en el país en medio de la situación más compleja con la Covid-19, excepto los cáncer de tiroides, los cuales en algún momento tuvieron afectaciones con la llegada de insumos y reactivos a causa de los cierres en los aeropuertos.



Alcedo explicó que estos pacientes poseen un sistema inmunológico débil, por lo que muchos han padecido de Covid-19, de ahí que estén incluidos entre los primeros grupos de riesgos en el esquema nacional de inmunización.



Según el Ministerio de Salud, el cáncer más frecuente entre los hombres panameños es el de próstata y en las mujeres, el de mama y el cérvico-uterino, particularmente en las comunidades que no tienen un acceso adecuado a los servicios médicos.



Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud refieren que en la región de las Américas, los carcinomas ocupan el segundo lugar en fallecimientos, al tiempo que anualmente unas 2,8 millones personas son diagnosticadas con la enfermedad.