Algunas veces ni yo mismo entiendo qué razón hay para escribir artículos, desde luego que la poesía, los cuentos y novelas cortas, son mi bálsamo. No soy nada más que un médico más entre millones, estudié diario y aun leo todos los días uno o dos artículos, ahora ya al final voy viendo que dichosamente hay muchísimos médicos éticos y estudiosos, valientes, lo mismo que personal de enfermería y aseo y vigilancia.

Hoy leí una carta de un enfermero, me conmovió y además me llenó de esperanza en la humanidad: ¡Como cuesta cree en la humanidad! Entre más viejo menos creo.

Prácticamente voy en el último vuelo de mi vida, la que vivo privadamente y la vida profesional van ya de salida, por suerte pienso yo, pero duele ver lo inútil que es decir muchas cosas. De joven me acostumbré a no ser tomado en serio por muchos pacientes, en los últimos años era algo que no me molestaba en lo más mínimo, comprendí una verdad absoluta en medicina: lo único qué hay que curar en un paciente es la voluntad.

Hoy, cuando comencé a escribir este articulo, en realidad lo hice porque pienso que uno tiene obligaciones morales y hay que manifestarse abiertamente, hay mucha gente honesta, quizá la mayoría, aunque los mil setecientos casos de hoy digan lo contrario.

Cuando fuimos entrando en “la peste”, hubo muchos dimes y diretes que movían al más serio, yo fui de los movidos a la duda racional por la mentira, aunque buscando en todos los sitios serios de medicina, uno va llegando a la verdad.

Si, hay Coronavirus SARScov2, lo hay y es muy contagioso y los casos que se complican pueden causar la muerte.

Claro qué hay gripes que matan, eso no es novedad, solo que usualmente la estadística las toma como números, que cuentan en ese sentido como un infarto o un cáncer o un Sida, un accidente de tránsito o un asalto con muerte.

He sido muy sensible siempre, voluble diría yo, me afecta mucho que se muera un paciente mío, por esa razón me especialicé en ortopedia, la mortalidad es muy baja por suerte.

Recuerdo un maestro de oncología que me dijo que no hiciera ortopedia, que él me apadrinaba para hacer oncología, realmente tentador, fue un cirujano excelente, pero decliné su oferta en el pasillo de la morgue del hospital, cuando íbamos a recoger unas biopsias. No, le dije, porque me pasaría el tiempo deprimido, no es mi lugar. Él, creo que no entendió, pero seguí apreciándolo siempre, elegí lo que me parecía mejor para mi forma de ser.

De algo hay que morirse, dice el dicho, claro que si, pero no es igual morir de viejo en una cama que morir en una cama de cuidados intensivos, no, lejos de la gente que más amamos, no, yo estuve dos semanas hace treinta años en una UCI, muy duro, muy doloroso, no creo que tenga fortaleza para pasar por ahí, no, no la tengo, aunque la fortaleza nace de la debilidad.

No he visto un solo caso de Covid 19, pero he logrado mantener comunicación con colegas muy serios que día a día enfrentan la muerte y en realidad hacen una labor de torero (yo siempre quise ser torero), me encantaba ese reto, quizá no hubo la oportunidad o sencillamente mi cobardía me lo impidió.

Tanta y tanta mentira en internet termina por convencer a mucha gente, “miente, miente, que algo queda”, Goebbels el asesino nazi. Es verdad, algo queda. Hay dos tipos de mentirosos acerca de la Covid: el progres que tiene qué, no le queda más, ese es su sambenito, y por otro lado muchas personas (y empresas) que están perdiendo demasiado, lo cual en ambos casos es comprensible aunque no apoyemos la mentira dañina.

Creí que a esta altura ya no habría mentirosos respecto a la peste, pero siguen existiendo y seguirán. He leído la Peste de Albert Camus tres veces, dos en este año y una en primer año de la Universidad, he leído “La Plaga” de Daniel Defoe, ambas obras son impactantes porque en ellas se ve la miseria de muchísimas almas, que ponen al descubierto su ruindad, su bajeza, su misantropía y resentimiento social; paralelamente se ven los espíritus nobles engrandecerse.

Los números de hoy me hicieron escribir, me dio honda pena, me sentí náufrago en un barquito de papel que en un día lluvioso corre por el caño hacia la alcantarilla, sin oportunidad de salvarme, no, no habrá oportunidades para nadie. Es una pandemia, claro que vendrán otras, pero mucha gente quiere seguir el vacilón, las fiestas 420 brotan por doquier, cómo será cuando ésta se legalice.

No es la solución la vacuna, es una de las tantas alternativas que juntas pueden mejorar el panorama, tampoco es una tercera ola, no, es la pandemia que se desbordó,

Costa Rica no ha tenido verdaderos tiempos silenciosos, y eso que se efectúan hisopados con cuentagotas, no sabemos la verdadera magnitud de esta tragedia. Lo mejor que podemos hacer es seguir los consejos de “la sanidad” como le llama Camus, es lo único. No leamos mentiras, no las aceptemos en nuestro correo, whatsapp o redes sociales, eliminemos esa estupideces nocivas, no seamos parte de esa maldad.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.