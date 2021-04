México busca en Rusia nuevo multilateralismo, vacunas y tecnología espacial

Ciudad de México, 24 abr (Sputnik).- México y Rusia trabajan para acordar el envasado de la vacuna Sputnik V contra el covid-19 en la farmacéutica estatal Birmex, dialogan en foros multilaterales por un nuevo multilateralismo y buscan la cooperación científica espacial pacífica para América Latina, dijo este viernes el canciller Marcelo Ebrard, en entrevista exclusiva con medios de comunicación rusos, incluido Sputnik.



«Al día de hoy (viernes 23 de abril), Birmex está trabajando junto con las instituciones rusas para que en México se pueda envasar la vacuna (Sputnik V), el llenado y envase final (…) Hay un avance ya relevante», dijo el jefe de la diplomacia mexicana, en vísperas de su viaje de cinco días a Moscú, para entrevistarse con su homologo ruso, Serguéi Lavrov.



Ebrard dijo que se podría alcanzar también la cooperación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que encabeza la investigación de una vacuna nacional Patria, proyecto en el que científicos mexicanos comenzarán a probar en la primera fase clínica de verificación.



«Es más ambicioso el tema (de la cooperación en vacunas), está involucrada la institución mexicana que supervisa la investigación científica (Conacyt) para el doble intercambio», anticipó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores.



Además, explicó que, por un lado, México investiga «en fase uno» la vacuna local, pero ambos países podrían avanzar a otros niveles de colaboración.



«Si hubiese interés de la Federación Rusa de participar en fase tres (de verificación final, en México), que participen ellos (los epidemiólogos rusos); por supuesto que estaríamos en la mejor disposición de que formaran parte», dijo el canciller a los corresponsales en una videollamada.



El objetivo de las autoridades mexicanas es «seguir colaborando y cooperando en los próximos años, esta nueva circunstancia, para bien y para mal, llegó para quedarse durante muchos años», subrayó.



Ebrard hizo una presentación inicial en la que reconoció «la calidad de la tecnología rusa, que sin duda es una de las mejores vacunas de las que hoy están disponibles en el mundo».



Nuevo multilateralismo



Desde la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) y el asiento rotativo latinoamericano del Consejo de Seguridad de la ONU, México comparte con Rusia su preocupación sobre el futuro de los organismos multilaterales internacionales.



«Compartimos el tema de cómo está organizada la estructura multilateral, qué podemos hacer para mejorarla sustancialmente, de manera que no regresemos a ningún lado después de esta pandemia, sino que vayamos a niveles más eficaces», dijo el jefe de la diplomacia mexicana en vísperas de su viaje a Moscú.



El canciller indicó que en la Celac comparten puntos de vista con los países de la región y señaló que la preocupación sobre el futuro de los organismos multilaterales, se basa en que ahora detectaron «cuáles son sus límites».



En América Latina solo cuatro países tuvieron un mayor acceso a las vacunas: Argentina, Brasil Chile y México, indicó el ministro y añadió que «hay países como Haití que no tienen una sola vacuna».



Acerca de las conversaciones que sostendrá con Lavrov, el canciller dijo que el propósito de la gira, que incluye a India, China y EEUU, es compartir su punto de vista sobre áreas o espacios en los que podrían trabajar en conjunto.



«También será clave para algunas sociedades la tecnologías 5-G que está a la vuelta de la esquina, y por supuesto lo que tiene que ver con las investigaciones» científicas y tecnológicas en materia de salud, prosiguió un día antes de emprender la gira.



Cooperación espacial pacífica



México busca además contar con Rusia en la cooperación espacial en América Latina y el Caribe, región que aspira a la construcción del uso pacífico del espacio extraterrestre, afirmó Ebrard.



«La región latinoamericana está preparando el inicio de operaciones de la agencia espacial de la región, denominada ALCE, América Latina y el Caribe del Espacio, en ese proyecto participan casi todos los países, los que tienen agencias espaciales y los que todavía no lo tienen, es un tema de construcción del uso pacífico del espacio y de compartir tecnología que nos importa muchísimo» con Moscú, dijo el jefe de la diplomacia mexicana.



En la entrevista dijo que los integrantes de la delegación mexicana están «muy contentos y motivados, a los 130 años que se cumplen de la relación de Rusia y México».



En materia de cooperación científica y tecnológica, el canciller fue muy elogioso con los avances de la ciencia del país euroasiático.



«Reconocemos la calidad de la tecnología rusa porque sin duda es una de las mejores vacunas de las que hoy están disponibles en el mundo», enfatizó Ebrard en su introducción antes de las peguntas en audioconferencia.



Expuso además la perspectiva que tiene la presidencia pro tempore de México de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acerca de «cómo pensamos que puede ser la relación post pandemia», y las necesidades científicas para desarrollarla.



Con esa visita a nivel de cancilleres, el país latinoamericano puede «corresponder a la visita que hiciera el señor canciller Serguéi Lavrov, que estuvo en estas oficinas de la cancillería, expresando el interés de la Federación Rusa en México», en febrero de 2020 pasado, expresó.



Recordó que en aquella reunión diplomática, el ministro de Exteriores «mostró el interés de Rusia en la relación bilateral», con México y su liderazgo regional, en temas diversos, como la investigación científica y tecnológica.



El diplomático enfatizó que la Federación Rusa aprobó y respaldó la propuesta mexicana de una resolución en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar el acceso universal a las vacunas principalmente contra covid-19 en 2020.



«Hemos aprendido esencialmente lo desigual que ha sido la posibilidad de acceder a las vacunas, que es obvio, pero también la inmensa y pobreza que está trayendo consigo el impacto la pandemia», señaló Ebrard.



Ebrard realizará una visita de trabajo a Rusia del 24 al 28 de abril próximos, para abordar en Moscú temas de cooperación bilateral e internacional, que después lo llevará a India China y EEUU, en su gira de mayor proyección internacional. (Sputnik)