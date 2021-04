Fantasma de golpe asoma en Perú ante avance de Castillo

Lima, 24 abr (Prensa Latina) El fantasma del golpe de Estado ante la alta posibilidad de victoria del candidato izquierdista Pedro Castillo, asomó hoy en Perú en la voz del escritor Mario Vargas Llosa, en medio de una ofensiva mediática anticomunista.

El novelista de derecha extrema tocó el tema en una entrevista radial en la cual predicó a favor de la neoliberal Keiko Fujimori, a quien vetó por antidemocrática en anteriores procesos electorales y que el 6 de junio próximo disputará la presidencia frente a Castillo en una segunda vuelta.



Casi con exasperación, el escritor reiteró su letanía anticomunista y lanzó un augurio que a muchos sonó a amenaza: ‘Si Castillo gana la segunda vuelta y establece un modelo cubano o venezolano, no se puede descartar que haya un golpe militar’.



Sostuvo que el Ejército peruano está dividido entre la derecha y la izquierda y que esta sería ‘muy minoritaria’, por lo que el golpe militar ‘probablemente sería un golpe de derecha’ que establecería una dictadura sin que sea posible pronosticar cuantos años duraría.



Entretanto, un comunicado de exjefes de las Fuerzas Armadas y exministros de Defensa militares, pidió medidas contra representantes de Perú Libre, partido por el que postula Castillo, porque criticaron los crímenes cometidos por militares durante las operaciones contra grupos armados, entre 1980 y 2000.



Tras señalar que los denunciantes pretenden cambiar la historia, el texto niega responsabilidades institucionales castrenses y reivindica la derrota de los grupos armados y el haber impedido ‘la toma del poder por la vía violenta para trastocar la sociedad’ de quienes ‘hoy se presentan bajo una figura política’.



Expresa que, en todo caso, ‘aquellos casos aislados en que se hubieran cometido excesos’, están en manos de tribunales que, afirma, determinarán las responsabilidades individuales que correspondan.



‘La campaña de desprestigio y de desinformación para afectar la disciplina y la unión de las Fuerzas Armadas que han emprendido estos actores políticos merece nuestro mayor rechazo y demanda de respuesta de las autoridades responsables de mantener la institucionalidad’, plantea.



El pronunciamiento es encabezado por el exgobernante militar Francisco Morales Bermúdez (1975-80), de 99 años y condenado en ausencia en Italia a cadena perpetua por la justicia de Italia, debido a su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del Plan Cóndor, coordinadora represiva de regímenes suramericanos.



También firman el documento los exmilitares derechistas elegidos parlamentarios en los comicios del 11 de abril pasado, Jorge Montoya y José Cueto, exjefes de la Marina, Otto Guibovich, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y José Williams.



Previamente circuló otro documento de ex altos oficiales de las tres armas, ya retirados, que pidieron acciones judiciales contra quienes acusan de atacar a las Fuerzas Armadas y hacer apología del terrorismo, considerada delito en Perú.