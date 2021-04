Hace 73 años: Versiones contrapuestas, Guerra Civil de 1948 y Pacto de Ochomogo

“La mentira, aún la del silencio, puede parecer oportuna…pero significa dar terreno abonado al enemigo y la verdad, aún dolorosa, no puede herir sino para sanar” André Guide

“Es un deber recordar, no hay derecho a olvidar. El recuerdo es voz de alerta.”, José Figueres, en “El Espíritu del 48”

En mi juventud y aun en tiempos de la militancia comunista, mi preocupación por los acontecimientos de la Guerra Civil de 1948 no ocupó prioridad alguna. Escuché muchos discursos y leí artículos de dirigentes y veteranos del Partido que habían participado en la Guerra, y especialmente los de Manuel Mora Valverde, siempre preocupado porque se conociera la memoria y la verdad de la historia contada por él como protagonista de primerísima fila.

Todos los años, el Partido organizaba un homenaje a los Mártires del Codo del Diablo, para recordar los atroces crímenes cometidos en el periodo de la dictadura de José Figueres.

En mis años juveniles no comprendíamos la dictadura como tal ni se le calificaba así. Ese concepto lo aprendí en los últimos veinte años, al escuchar y leer las permanentes preocupaciones, estudios y exposiciones sobre el tema, de la docente e investigadora, Doctora y Catedrática de la Universidad de Costa Rica, mi esposa Macarena Barahona Riera

En los años 60, cuando asistía como estudiante de la escuela política que tenía el Partido Vanguardia Popular y que funcionaba dos veces al año por un mes completo, el periodista, maestro y dirigente del Partido, Francisco Gamboa impartía el curso de historia, el cual luego lo compiló en la obra “ Ensayo Histórico sobre Costa Rica “, publicado en 1971. Como parte del curso, explicaba los sucesos de la Guerra Civil de 1948, titulado luego en su libro “ La ´pureza del sufragio y la Guerra Civil”, un resumen esencial, sencillo y con abundante información. De este modo me fui informando sobre la Guerra Civil.

El Partido nunca organizó recopilaciones de la memoria histórica y política. Los documentos de quienes escribían algo, como mi padre, quedaban en los archivos. No solo de sobre la Guerra Civil, también de las históricas jornadas de la Revolución Social1942 1948, y más atrás

La novela histórica de Fabián Dobles “Los Leños Vivientes” (Imprenta Elena, 1962) nos presenta capítulos de pasajes literarios de dramas y sucesos, después de la Guerra Civil, de cuando dio inicio la violencia, persecución, represión y los encarcelamientos de los comunistas. A esa novela tampoco se le dio amplia difusión ni se valoró en todo su contenido como parte de nuestra memoria política.

El Partido nunca emprendió la tarea de recopilar y divulgar la memoria histórica del periodo de la Guerra Civil y de la vida clandestina partidaria y sus consecuencias. Tampoco recuperó las formas de organización y lucha social en tantos frentes que lideró por medio de sus organizaciones sindicales y comunales. Una deuda, un pendiente.

El hogar de la Familia Chacón Vargas estaba en San Isidro del General, donde se inició la guerra, y mi padre, Secretario Político del Partido Vanguardia Popular, fue apresado, mientras mi madre con toda la prole fue obligada a abandonar la casa y a emprender una larga caminata hacia la finca de una familia campesina amiga, generosa y valerosa, que nos dio techo y comida.

La Guerra terminó y mi padre siguió preso. Mientras tanto, mi madre con toda la familia pudo trasladarse a San José. Semanas después, mi padre quedó en libertad y presuroso tomó autobuses hasta llegar a Barrio Aranjuez, donde volvió a reunirse con los suyos y a emprender una nueva vida desde las cenizas, bajo el rigor y peligros de la clandestinidad.

Quizás por la persecución y la vuelta a la militancia, esta vez clandestina, en la vida familiar no se hablaba de la Guerra Civil y menos de los sufrimientos que causó la cruenta toma de San Isidro del General y los combates que se libraron con su resultado de centenares de muertos, cuando Carlos Luis Fallas con El General Tijerino al mando de milicianos obreros, campesinos y uno que otro maestro avanzaron sin armas a recuperar San Isidro del General en manos de los invasores Figuerístas.

Mi padre nunca quiso regresar a mi ciudad natal, San Isidro de El General de Pérez Zeledón. Un año antes de morir, en 1973, dejó escrito de su puño y letra una memoria de lo que vivió antes y durante toda la Guerra como preso político. Curiosamente y quizás por lo mismo que apunté antes, nadie se interesó por publicar aquel escrito, ni siquiera en el Partido, aun cuando él había entregado una copia.

Fue hasta en el año 2018 que, por iniciativa de Macarena Barahona, investigadora acuciosa y preocupada permanentemente por la memoria histórica de los vencidos en los sucesos de 1948, que publicamos, bajo el cuidado del Editor Carlos Díaz, un pequeño libro que recoge tal memoria.

Después de fallecido mi padre en 1975, mi madre quiso ir a Pérez Zeledón y yo decidí llevarla para cumplir su anhelo de regresar al hogar de la noble familia que nos había dado albergue. Llegamos a una hermosa casa campesina y ahí nos acogieron con el mismo amor, generosidad y amabilidad, con los cuales, según mi madre, nos habían recibido la misma señora y familia veintisiete años atrás. Me cuenta mi hermana Virginia que el lugar se llama “Pedregoso donde la familia Isaías Retana”

Yo no conocía la verdad de la historia sucedida en San Isidro del General durante la Guerra Civil. La llegué a conocer cuando leí la memoria de mi padre, si bien ya había leído en algunas obras sobre algunos acontecimientos en la invasión de San Isidro por parte de los “alzados figuerístas” y en testimonios de figuerístas publicados en el diario “El Excelsior”.

Me enteré de un suceso más dramático cuando en 1964 me encarcelaron en las montañas de las Filas del Aguacate, cumpliendo una misión del Partido relacionada con los movimientos obreros de bananeros que se estaba gestando en las fincas de la Yunai Fruit Company, en Parrita.

Estando preso en la cárcel de Parrita, me pasaron a un pequeño aposento para el interrogatorio. Tenía al frente al Jefe del Resguardo Fiscal, de apellido Gamboa, creo que su nombre era Carlos y al Agente de Policía Ramiro Ramírez o Barboza, no recuerdo muy bien, ambos excombatientes de la Guerra Civil. Avanzado el interrogatorio, pregunta Gamboa, el del Resguardo Fiscal, que quiénes eran mis padres y de dónde eran, dónde había nacido y cuestiones similares. Cuando contesté. Ahí se detuvo en actitud arrogante y agresiva:

-Entonces seguís los caminos de tu padre? Yo lo saqué a balazos de su casa cuando tomamos San Isidro Del General y lo conduje a la cárcel.

Mi respuesta de Joven Comunista fue:

– Sí, con honor sigo el camino de mi padre.

Y eso, sirvió para que se ensañara aún más y cómo pueden ver, quedó gravado en mi memoria para siempre.

Cuando quedé en libertad y regresé a mi hogar, comenté con mi padre lo sucedido y él me confirmó lo dicho por aquel policía. Sí, en la madrugada del 12 de marzo llegaron a sacarnos de la casa a punta de bala y con amenazas de bombardear si no salíamos. Pero en la vida que seguíamos, él como militante del Partido y yo como militante de la Juventud de Partido no le dábamos importancia al tema. Eran “gajes del oficio de ser comunistas” y así lo asumimos.

Del seno de mi familia nunca salieron expresiones de rencor, odio o deseos de venganza. Eso no era parte de la moral comunista, y así lo afirmaba mi padre, mientras nos transmitía valores y nos ayudaba en la formación personal, en mi caso, en mi formación como Joven Comunista. Papá murió en 1974, cuando yo acababa de cumplir 27 años.

En tiempos recientes, leyendo y releyendo sobre estos temas, me encuentro por un lado con la memoria de José Figueres en su libro “El Espíritu del 48“ sobre el inicio de la “operación maíz”, que era ni más ni menos la invasión de San Isidro del General de Pérez Zeledón:

“A las cinco de la mañana de ese día 12 de marzo de 1948 nuestras fuerzas entraron en la ciudad de San Isidro, sin disparar un tiro. El grupo de Max Cortés, se colocó por detrás de la iglesia, a unos setenta y cinco metros de donde estaba el Jefe Político del lugar, don José Mora, con los suyos. Nuestros muchachos abrieron fuego. El señor Jefe Político falleció instantáneamente. Sus compañeros siguieron disparando. Nuestros hombres los desalojaron con algunas granadas made in La Lucha. Estas produjeron un ruido estruendoso, que las hacía pasar por grandes bombas mortíferas. Los defensores de la Jefatura Política, al escucharlas, se rindieron. Carlos Gamboa atacó el Resguardo. Tras un asedio bien sostenido, los Guardas Fiscales también se entregaron. La ciudad estaba tomada. Habían muerto el Jefe Político Mora y su hijo… Se había ejecutado la primera fase del Plan Maíz”.

En la memoria de mi padre, al narrar el inicio de la Guerra Civil y sobre los cruentos combates que se libraron cuando él estaba en la cárcel leemos:

“A las tres de la madrugada del amanecer del 12 de marzo de 1948, a solo 6 horas de haber fracasado el parlamento -entre vanguardistas y calderonistas sobre el plan para la defensa de San Isidro del General, la primera bala de los atacantes traspasaba una de las puertas de mi casa, a la altura de la cabeza de uno de los hombres que montaba guardia. Esta primera bala sería la chispa que encendería la hoguera de la ocupación y asalto de San Isidro del General… Luego, fuimos sometidos a intenso fuego de balas y granadas por espacio de dos horas y media”, ´sin veneno y sin pasión´, mi padre, con dolor, por memoria y por dignidad, cuenta la verdad y nos dice:

-“Mi verdad, es mía. Otros tendrán la suya.“ Como la que cuenta J. Figeres

Papá nos cuenta la verdad de la tristeza, sin intención de “herir ni revivir discordia”, lo hace como “humilde aporte a la celebración del ´Año de la Paz´, el 3 de junio de 1973.

“Esta primera bala sería, -reitera en su memoria Franklin Chacón- la chispa que encendería la hoguera de la toma de San Isidro del General, Dota y Tarrazú. Luego de esto fuimos sometidos a un intenso fuego de balas, granadas, etc., por espacio de dos horas y media. Huelga decir, que ordené a todos los que ahí habitaban, que permaneciesen acostados en el suelo de la planta baja de la casa, pues no disponíamos de armas para la defensa, salvo un revólver treinta y dos corto, con cinco balitas en su mazorca. No quedaba más que esperar con calma el desarrollo de los acontecimientos, con la “fe” puesta en que los guardas y policías “dieran buena cuenta de los alzados”. Cuando nuestra casa era atacada por un pelotón de unos treinta hombres al mando de quien sería luego el Coronel Domingo García, don José Mora, el jefe político, quien vivía a setenta y cinco varas al oeste de mi casa, salió de la suya, precedido de su hijo Joaquín, a más o menos veinticinco varas de distancia y disparando su mosquetón. Ante aquel inesperado ataque, nuestros atacantes se replegaron hacia el este, calle abajo, unas cincuenta varas distantes de nosotros. Don José y su hijo continuaron avanzando hacia donde los atacantes se parapetaron, en esos instantes alguien vociferó:

-“¡Alto ahí!… ¿Quién vive?”, a lo que don José respondió:

-“Aquí quien vive y manda soy yo…”

Esas fueron sus últimas palabras; instantes después su cadáver yacía en el medio de la calle acribillado por las balas del pelotón del “Coronel Domingo García”. La balacera continuó ahora más nutrida que antes, mientras el mosquetón de Piquín ya no tarareaba. Él había sido mortalmente herido en cuatro partes de su cuerpo; dos balas se alojaron en su abdomen, una en el fémur derecho y la otra en la tibia, también derecha. Días después moría en el hospital del Seguro Social.” Mi hermana Virginia, era una niña de siete años, cuando ocurrieron esos sucesos y ella narra en el documental “Mujeres del 48” de Macarena Barahona y Sochi, algo así…después de la balacera entraron a la casa, revolcaron, golpearon a papá y a los chiquillos, a papá se lo llevaron, mamá, sus hijos y la Abuela teníamos que abandonar la casa, cuando salimos llevamos un poco de ropa, yo quise llevar unos juguetes, una muñeca y mamá me dijo que no, que los dejara que un día de estos regresaríamos…” y nunca más, todo quedó en los recuerdos.

Miles de muertos y desaparecidos llenaron tumbas comunes sin cruz, sin nombre, en el centro de San Isidro del General, donde yacen hasta el día de hoy. Bien merecen la antorcha eterna encendida en honor al miliciano desconocido.

Sobre la retirada de San Isidro dirigidas por Fallas y Tijerino mi padre cuenta:

“A las dos de la tarde, uno que otro disparo lejano venía a turbar el silencio de paz. Uno de esos balazos, el último de aquella contienda, fue para “asesinar” a un mariachi, que con las manos en alto, desarmado, saliendo de debajo del piso de la Jefatura Política, a cinco o seis metros de nosotros, se rendía, pero al verlo un contrario, le disparó su Máuser “a quema ropa”. Diz que muchos fueron muertos en esa forma. Comenzaba a cerrarse otro capítulo de la guerra civil del 48, tal vez el más importante de todos. Decíase que la deuda de vidas ascendía a más de doscientas. Ya Fallas iba en retirada… Nunca les llegó la ayuda del Gobierno!… …Un batallón compuesto de doscientos veinticinco hombres, milicianos, al mando de Tijerino y Fallas, de los cuales ciento veinticinco improvisados carabineros armados de antiguos rifles Remington, seis con ametralladoras Mendoza de disco, dos con mosquetones, y el resto con sus cuchillos linieros y con la consigna de: “si quieres una arma, arráncasela al enemigo”!…Mientras Tijerino con su lugarteniente cubría la retirada, Fallas comandaba los despojos de su batallón hacia la ruta que lleva a Buenos Aires de Osa. A la altura del lugar llamado Los Chiles, a unos cinco kilómetros al este de San Isidro, a la par de un frondoso árbol enclavado en el camino, Tijerino fue alcanzado por una bala, (diz que perdida), siendo fulminado en el instante. Esa misma tarde su cadáver fue trasladado al centro, con honores militares y frente a la Iglesia un batallón del “Ejército de Liberación” disparaba una salva en su honor. Luego fue sepultado en el cementerio local situado cerca de los planteles de la Ralph Mills, donde aun flameaban las banderas de los E.E.U.U., que protegieron a sus contrarios y desde donde con su ametralladora Maxim de sitio, asentada en lo alto de una pared y desde donde su vista dominaba todo el pueblo, sembró la muerte de su batallón. Pocos días después, fuimos trasladados a Santa María de Dota, luego a San Marcos de Tarrazú y por último a la Cárcel de Cartago”

Haber recogido y publicado la memoria de mi padre sobre los sucesos de San Isidro del General de 1948, se convierte en compromiso no solo para divulgarlo, sino, me obliga a indagar y conocer más sobre tales acontecimientos. Diferentes versiones: libros y conferencistas hijos de protagonistas de primera línea como fueron, J. Figueres, Manuel Mora, Benjamín Núñez , se publican y divulgan en los últimos treinta años, más aún a partir del 2018 con el 70 aniversario de la Guerra Civil.

Quiero que mis hijas e hijos, mis nietas y nietos y las nuevas generaciones de costarricenses conozcan, investiguen, se informen de la verdad de la historia, de nuestras raíces, de lo que somos, del ser nacional, porque

“La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento”, Jacques Le Goff.

Sobre la Guerra Civil de 1948 y el Pacto de Ochomogo hay dos historias: la oficial, la que escribe José Figueres Ferrer y los alzados, contada con tergiversaciones y simplismo, procurando narrar una epopeya, una historia épica, llamada “El Espíritu del 48” y otra, contada por los vencidos, perseguidos y traicionados, la que narran historiadores e investigadores, acercándose cada vez más a la verdad histórica.

Una tercera fue narrada primero por el camarada Arnoldo Ferreto Segura en 1984 y ampliada en 1987 en sus libros “Vida Miliante” Editorial Presbere y “Gestación, consecuencias y desarrollo de los sucesos de 1948”, Ediciones Zúñiga y Cabal, y retomada, como memoria heredada, por el compañero Oscar Madrigal Jiménez en su artículo “El Pacto de Ochomogo, otra perspectiva”, setiembre 2020, en “La Revista”.

En el país se han editado innumerables libros, creo que más de veinte, documentales y testimonios que narran episodios de la Guerra Civil, incluido por supuesto el “Pacto de Ochomogo”, una recreación histórica del cineasta Víctor Ramírez, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 1981. “Los 40 días de la Guerra Civil, 1948”. Juan Diego López.

(*) Lenin Chacón Vargas,

Ex secretario general de la Juventud Vanguardista Costarricense, De la Comisión Política del Partido Vanguardia Popular, Sub secretario y Secretario General del Partido del Pueblo Costarricense.

Militancia comunista 1961 1991.

Continúa…