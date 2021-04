Denuncian en Costa Rica presunto engaño en vacunación contra Covid-19

San José, 29 abr (EP/PL).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó hoy una denuncia sobre un presunto engaño a un adulto mayor, a quien no le inocularon la vacuna contra la Covid-19, pese a haber sido inyectado.

Elías Rodríguez, de 82 años de edad, acompañado por su hijo Jorge, acudió este miércoles al centro de vacunación instalado en la Casa Cural de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, para recibir su primera dosis de la vacuna antiCovid-19, pero cuál no sería su sorpresa al comprobar en el vídeo tomado por su hijo que el funcionario nunca apretó la jeringa.

Elías expresó sentirse decepcionado porque ‘esperaba mi vacuna con mucho deseo. Me citaron para que fuera al centro de vacunación (…) Llego donde está el señor que inyecta y le dije que me la pusiera en el brazo derecho. Siento que me dio el aguijonazo y dije !Qué rápido me vacunó!.



‘Mi hijo saca el vídeo y saca lo que está haciendo el señor, pues a Jorge lo dejaron pasar porque padece de sordera y al compartirlo con el grupo familiar, todo el mundo coincide en que no lo inyectaron. Al reclamarle al funcionario éste nunca admitió no haber presionado la jeringa’ narró Elías.



El adulto mayor solicitó ver a la jefa del funcionario para que viera el vídeo y constatara que no le pusieron la dosis, y le apuntó que ‘con mi salud no juego ni yo. Esto es una estafa, es una falta de respeto. Esto es jugar con la vida de la gente’, por lo que decidió interponer una denuncia ante las autoridades sanitarias y judiciales.



Ante eso la CCSS comunicó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público y agregó que el área de salud de La Unión iniciará un proceso disciplinario para esclarecer qué fue lo sucedido con este caso.



Al respecto, el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, sostuvo que ‘cualquier situación irregular o denuncia que se presente será atendida con celeridad y se deberá conocer en todos sus extremos qué sucedió’.



Costa Rica vive su peor momento de la pandemia de la Covid-19, pues este miércoles reportó la cifra récord de dos mil 434 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia, desde marzo de 2020, así como hay 818 pacientes hospitalizados, 351 (también récord) en cuidados intensivos.