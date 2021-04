Granizada derrumba techumbre de Templo Mayor prehispánico en Ciudad de México

Ciudad de México, 29 abr (Sputnik).- Una techumbre que protegía el prehispánico Templo Mayor de la antigua capital del imperio mexica, Tenochtitlán, se derrumbó la noche del miércoles después de una tromba y granizada que azotaron la Ciudad de México, informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.



«Estuvo muy fuerte la granizada, se derrumbó una techumbre en el Templo Mayor, atiende el asunto la Secretaría de Cultura y el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para ver si no hubo daños a los templos de Las Águilas», dijo el mandatario en conferencia de prensa.



Esa construcción piramidal descubierta en 1978 en una esquina frente a la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia presidencial, fue levantada en siete etapas desde 1428 a 1500, hasta la caída de la antigua capital prehispánica en 1521 ante una expedición comanda por Hernán Cortés.



«Vamos reparar la techumbre, simplemente se va a aponer otra, se presentaron los arqueólogos, deberán llevar a cabo la reconstrucción o trabajo arqueológico necesario», adelantó López Obrador.



En la residencia presidencial «se inundaron los patios del Palacio y se cubrió (de granizo) por completo el Zócalo (principal plaza capitalina), después de que hubo mucho calor» en la capital, detalló.

#FotoDelDía 📷⚡ Tláloc sacó su furia y la granizada que cayó en la #CDMX provocó varias afectaciones. La lámina que cubría el Templo Mayor cayó; sin embargo, el daño al patrimonio arqueológico «no es mayúsculo» #lluvia, #granizo https://t.co/3OEWNqyDpQ pic.twitter.com/7rFoeMZc5D — El Universal (@El_Universal_Mx) April 29, 2021



El Palacio Nacional del Centro Histórico se comenzó a construir durante la época colonial, en el siglo XVII, como Palacio Virreinal de la Nueva España.

Contingencia y reconstrucción



La fuerte granizada, que cubrió con una capa blanca de varios centímetros la megalópolis, provocó el colapso de la estructura y paneles de acrílico que coronaban la parte central de las ruinas del Templo Mayor, donde una persona resultó lesionada, pero no requirió hospitalización, informaron cuerpos de socorro.



La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina informó que «por la acumulación de granizo colapsó la parte de la estructura de PTR (barras rectangulares huecas) y paneles de acrílico» en la parte central de las ruinas prehispánicas.



La zona arqueológica del Templo Mayor tiene como mayor atractivo el recinto de los Caballeros Águilas, que estaba protegido por la techumbre, sitio ceremonial de la antigua élite de Tenochtitlán cuya conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 y será escenario principal de las conmemoraciones de los cinco siglos de su caída.



La secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto, informó que preliminarmente» no hay daños graves» en el Templo Mayor.



«Esperemos a los reportes y peritajes oficiales para más información. Estamos con el equipo del INAH y tendrán todo el apoyo necesario para la salvaguarda de este patrimonio del mundo», afirmó.



Otro de los edificios históricos dañados por la caída de granizo fue una estructura metálica protectora del Edificio Virreinal.



Una unidad de 25 bomberos atendieron la emergencia, supervisados por la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, y del arqueólogo responsable del proyecto, Leonardo López Luján, del INAH.



López Lujan informó en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que «con una lámpara potente se puede ver a la distancia piedras y tierra de muros prehispánicos afectados. Pese a lo aparatoso del percance, el daño en el patrimonio arqueológico no es mayúsculo».



«No soy supersticioso, pero bendito Tezcatlipoca!», escribió invocando a la deidad de la providencia, lo invisible y la oscuridad en la cosmovisión mexica.



El evento meteorológico derribó árboles y causó pequeñas inundaciones que afectaron la circulación de vehículos en la capital mexicana. (Sputnik)