“Este es el año para comenzar a construir la Costa Rica post pandemia que soñamos”

Le extiendo nuestra felicitación, señora Presidenta, a usted y a los compañeros y compañeras electos hoy para dirigir este Plenario.

Les deseamos mucho éxito en sus funciones.

Me emociona profundamente ser parte del primer parlamento paritario que ha tenido este país. Ya el año pasado, esta Asamblea Legislativa cumplía un hito eligiendo a la primera persona afrodescendiente como presidente de este congreso, y esta vez lo hacemos eligiendo a la segunda presidenta mujer dentro de un mismo periodo constitucional.

Estos acontecimientos no son casualidad y nos llaman la atención sobre los tiempos en los que vivimos y los cambios que nos pide nuestra sociedad. Estos cambios no suceden solos, sino que dependen de los partidos políticos, de las iniciativas que impulsamos, y específicamente de cómo integramos las nóminas en las elecciones que tenemos de frente. Transformaciones que son producto de una democracia viva. Recordemos que habiendo llegado acá, no podemos retroceder.

Reconozco que si hoy estoy aquí, dirigiéndome a ustedes como jefa de mi fracción, es gracias al camino abierto por las luchas de las mujeres que me precedieron. Agradezco y me siento responsable de honrar el legado de todas ellas, reconociendo que ahora me corresponde asumir con responsabilidad para seguir abriendo espacios que aún están cerrados para nosotras, garantizar más participación y más justicia para todas.

Nos encontramos en un momento crítico de la pandemia. Hace un año imaginábamos que quizás para esta sesión ya habríamos vuelto a la normalidad que conocíamos, pero acá estamos, con nuevos retos que ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta y nuestra disposición de estar a la altura de atender las necesidades de la ciudadanía y tomar las mejores decisiones para el país.

Nuestra convicción como fracción del Partido Acción Ciudadana, desde el primer día en que pusimos un pie en este congreso, ha sido la protección y el mejoramiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Este año más que nunca nos ha dejado clara la necesidad de contar con una institucionalidad pública -ágil y fuerte- que pueda responder a las necesidades de las personas más vulnerables, y es nuestra responsabilidad como diputadas y diputados garantizar su integridad y eficiencia.

Los esfuerzos presupuestarios para financiar los “Bonos Proteger”, para garantizar la compra de las vacunas sin atrasos y realizar las inversiones extraordinarias a la Caja Costarricense del Seguro Social, y para asegurar el funcionamiento de todas las instituciones, son algunas de las banderas que sostenemos con más orgullo al finalizar este periodo legislativo, en el que una vez más agradecemos la apertura y la generosidad de todas y todos los diputados.

De manera especial, agradezco la siempre buena disposición de don Eduardo Cruickshank Smith, quien, como presidente de este primer poder de la República, logró la construcción de los acuerdos más necesarios para afrontar una legislatura inédita en la historia de nuestro país.

La fragilidad de nuestras finanzas nos ha puesto en la posición de tomar decisiones que nunca pensamos tendríamos que adoptar. Sin embargo, el trabajo ha sido incansable para evitar que las necesidades básicas de las personas que viven en este país queden descubiertas.

Nuestro compromiso es con unas finanzas públicas sanas, pero esto no es un fin en sí mismo; si no el medio para garantizar una estabilidad financiera que resguarde la capacidad del Estado de gastar mejor y servir a la ciudadanía.

(*) Laura Guido, Jefatura Fracción Partido Acción Ciudadana