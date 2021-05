El director del HRCG debería renunciar

Hace un tiempo escribí en relación con lo mal gestionado que está el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (HRCG). En aquellos artículos narraba la desgracia, así lo expresé, que es llegar al servicio de emergencias de ese hospital y las penurias que deben pasar las personas aseguradas. De igual forma mencioné que en las diferentes dependencias, existe una especie de indiferencia ante lo que ocurre, es decir, por más que se les dice algunas situaciones, pareciera que no les importa absolutamente nada.

Recientemente se ha podido observar cuál puede ser una de las razones de que ese hospital tenga una gestión tan deficiente. Uno en la desesperación de tratar de encontrar respuestas, se pone a elaborar hipótesis de las más variadas y tiende a pensar que es una conducta generalizada de las personas que allí trabajan; sin embargo, ese tipo de pensamiento tiene el problema de pasar por alto las verdaderas causas del desastre de gestión y del responsable de esa realidad.

No es extraño que ese hospital sea el reflejo de lo que es su Director. La noticia que se brindó recientemente es que esta persona andaba conduciendo por las calles nacionales borracho, haciendo un paralelismo, podríamos decir que la conducción del HRCG está en manos de una persona que lo gestiona de la misma manera que conduce su automóvil particular; en palabras sencillas, la gestión del hospital está en manos de una persona que ni siquiera puede administrar adecuadamente su conducta pública.

Se trata de una persona que no ha sabido gestionar este hospital a lo largo de muchos años. La deficiente atención que se brinda al asegurado es un problema añejo, muchos de ellos bajo la dirección de este irresponsable. No estamos hablando, para que quede claro, de si a una persona un día la atendieron bien y otro tuvo la suerte de toparse con un buen médico, enfermera o trabajador del hospital, lo que estamos indicando es que la excelencia en el servicio de un hospital no puede depender de la suerte, sino que debe garantizarse el buen servicio siempre y eso depende de la gestión adecuada que haga su Director.

Los asegurados que llegan a ese hospital, todos, tienen derecho a ser atendidos adecuadamente. No es posible que en el servicio de emergencias haya que implorar por un espacio para que las personas puedan sentarse o acostarse mientras los atienden. No puede ser que el paciente corra el riesgo de pasar sin alimentarse porque no hay quien lo asista para comer. Esos y otros ejemplos pueden ser expuestos por muchas personas que han visto lo que sucede con los pacientes internados, aspectos que ocurren por la mala gestión de la persona que dirige el hospital, probablemente, del mismo modo en que conduce su vehículo.

Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deberían tomar cartas en el asunto de una vez y por todas. No se puede tener dirigiendo un hospital a un irresponsable de estas características, ya que no solo hace mal su trabajo sino que deteriora la ya de por sí mala imagen que tiene el funcionamiento del HRCG. Si el señor este no puede ni controlarse a la hora de beber licor, menos va a poder gestionar adecuadamente una institución hospitalaria como la que hemos mencionado.

Estoy seguro que hay personas que han estado en ese hospital y no les ha ido mal con la atención. En las otras columnas, anteriormente, me referí a este tema de las excepciones, sin embargo, ese no es el punto; reitero, todos los asegurados, todos, deberían tener la mejor atención y eso no está ocurriendo en ese y en otros hospitales de la CCSS.

Como siempre, en cualquier organización vamos a encontrar toda clase de personas. Médicos brillantes y otros que no lo son; personal de enfermería muy diligente y otro no tanto; técnicos que hacen bien su trabajo y otros que son todo lo contrario; pero que el Director no gestione bien la organización a su cargo y encima evidencie públicamente sus carencias de autocontrol, deja mucho que desear y las autoridades deberían despedir de una buena vez a este irresponsable.

El Director del HRCG debería tener la decencia de renunciar y en caso de no tenerla, las autoridades de la CCSS deberían despedirlo por el bien de todos los asegurados que deben ir a ese hospital.

(*) Andi Mirom es Filósofo

