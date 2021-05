No puedo decir que el joven Bukele haya estado o esté en mi círculo de afinidades políticas. Sus principales defectos son: su autoritarismo y su populismo neoliberal. Puede que ya sea o esté en proceso de convertirse su gobierno en una dictadura. Necesitamos tiempo para saberlo a ciencia cierta.

Bukele no debería robar el sueño de los costarricenses aunque, ciertamente, podría inclinar la balanza en nuestras elecciones presidenciales. Si Bukele cosecha éxitos, ello ayudaría a que Fabricio Alvarado se convierta en el próximo presidente.

Sin embargo, a nivel oficial, no somos domadores de pulgas, ni de elefantes, ni aspirantes a amos de colonia. Ni debemos de intervenir en los asuntos internos de El Salvador. Ahí no hay una guerra o una catástrofe que obligue a alguna intervención humanitaria. Que sepa Bukele no tiene prisioneros políticos.

Lo anterior vale como considerando para nuestro gobierno. En las redes sociales el cuento es otro porque es la plaza publica del ciudadano. A juicio mío este chicharrón huele a golpe de estado: muy fino, democrático y sincero. Y como si poco fuera grandemente aplaudido por la masa salvadoreña y la diáspora. Bukele es un verdadero Napoleón, no como aquel pelele que se apellidó Duarte.

Hace 2 meses el <<bukelismo>> ganó las elecciones parlamentarias de manera aplastante. Cuando lo supe me dije: <<que vaina, que torta, una nueva dictadura>>. Semanas después reflexioné que el pueblo salvadoreño tuvo instintos correctos. Apostó por un gobierno fuerte pero, sobre todo, por un congreso no atomizado, es decir, robusto y que funcione.

¿Puede terminar el fenómeno Bukele en una dictadura? La experiencia enseña que no hay que decir no, pero es muy difícil. Este pequeño país depende totalmente de los Estados Unidos y no hay apetito en Washington para instalar otra dictadura como lo hizo Hillary Clinton en Honduras.

Pienso que la arriesgada apuesta electoral de los sufridos salvadoreños tiene sentido. Ellos exigen acciones y soluciones para ayer. Nada ha solucionado la derecha, nada el centro, nada la izquierda. Y los problemas son muy graves y requieren de una atención expedita.

Los comprendo, y mucho, pero no deja de ser una tragedia para la democracia tanto riesgo. No obstante, es lo que la gran mayoría de los salvadoreños eligieron hacer. Ni modo. Realidades son realidades. Pone este hecho a la democracia en el banquillo de los acusados por incumplir sus promesas de bienestar.

En nuestro medio cabe destacar que una tormenta de indignación se ha apoderado de las redes sociales. Expresidentes, exministros y exdiputados, diputados, políticos y ciudadanía, todos quieren hacer patente su desasosiego. Y está bien. Hay derecho. ¡Se vale el alboroto!

Sin embargo, esta liberalidad de la opinión pública tica no debe extenderse a la Cancillería. Nuestro gobierno no debe inmiscuirse en los asuntos internos de El Salvador. Debo reconocer que el parte de prensa de nuestra Cancillería se limitó a expresar su <<preocupación>> , manifestando: <<En ese contexto, Costa Rica exhorta a que se garantice el respeto de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho de El Salvador, mediante el diálogo amplio y transparente entre todos los actores>>. Esta nota es sin duda respetuosa y comedida.

Patético es que poquísimas personas en las redes sociales hayan tenido el rigor de mencionar o transcribir el numeral 165 de la Constitución Política de la República de El Salvador.

Lo anterior demuestra que las opiniones en las redes son emocionales y pobres en análisis. Nuestros <expertos>> no son muy serios.

Costa Rica debe de estar en lo suyo porque es mucho el lodo entre nosotros. Hay que ser muy fariseos para predicar virtudes a otros gobiernos extranjeros.

Recordemos que Costa Rica transita ahora mismo en la mayor tragedia política de las últimas 5 décadas: el desmantelamiento de la II República y sus instituciones sociales.

Nadamos en corrupción y galopante es el empobrecimiento de la nación como nunca en 50 años. Costa Rica se encuentra en un estado de postración moral y económica.

El escándalo Bukele les sirve a los corruptos criollos para distraer al pueblo costarricense de su propia tragedia. Es una distracción que beneficia a la oligarquía y a quienes quieren privatizar todo nuestro legado social.

¿Acaso estoy defendiendo a Bukele? Para nada. Solo critico que en nuestras redes sociales haya mucha pirotecnia, poco análisis serio y escasa autoridad moral. Reitero el deber de nuestro gobierno de no inmiscuirse en los asuntos internos de El Salvador.

Yo no vivo en El Salvador, ni conozco los entretelones de su quehacer político; ni tengo conocimientos sobre su Derecho constitucional. Si tuviera que opinar lo haría cuando tuviera mejores y serios elementos de juicio.

Creo que a los ticos nos reconforta el drama ajeno – sobredimensionado como en este caso- simplemente para sentirnos mejor, “felices” por escasos momentos, ante la desesperanza en la que estamos sumergidos.

(*) Allen Pérez es Abogado