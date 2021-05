Adulto mayor vacunado en la UCR: »Es una verdadera alegría ya estar vacunado»

San José, 4 may (ODI/UCR).- «Venir a la Universidad de Costa Rica y recibir la primera vacuna contra el COVID-19 fue algo muy importante. Estaba ansioso que me vacunaran para combatir este problema que tenemos y hoy estoy muy agradecido. Ojalá que todos sepamos aprovecharlo, que nos cuidemos y que no dejemos de seguir vacunándonos contra este COVID. Hay que dejar los mitos atrás porque esta vacuna representa un bienestar para uno, la familia y el mundo”.

Así lo dijo don Mario Antonio Solano Achía, el primer usuario en ingresar al centro de vacunación de la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir su dosis contra el COVID-19.

Con don Mario, la UCR inicia este 4 de mayo de manera oficial el proceso de vacunación de las personas pertenecientes a los ebáis del área de salud del Carmen de Montes de Oca, tras una coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior se da como resultado de un esfuerzo conjunto entre ambas instituciones, para agilizar el proceso de inmunización ante el aumento exponencial de casos por COVID-19 que presenta el país. Tan solo al 3 de mayo de 2021 se registraron 5 685 casos nuevos y 1 024 personas hospitalizadas. De estas, 403 están en una Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que acelerar el proceso de vacunación se vuelve más importante que nunca.

Con la labor del personal de la CCSS, los estudiantes del Programa de Voluntariado de la UCR y del cuerpo administrativo, se estima que en promedio se logre inocular a casi 1 200 personas por día, para alcanzar una meta semanal cercana a las 6 000 dosis aplicadas.

“Definitivamente es un avance muy grande para la población. Imagínese que vamos a pasar de colocar 1 900 vacunas que era lo que aproximadamente el área de salud ponía en una semana, a colocar más de 5 000 vacunas en una semana. Entonces sí es un aporte de alto impacto para la población. Según nuestros cálculos, en dos semanas estaríamos colocando la vacuna para la población mayor de 58 años, y en la tercera semana ya estaríamos pasando al tercer grupo. La colaboración entre instituciones es indispensable para sacar esta tarea adelante”, compartió Gonzalo Zúñiga Mendoza, director del área de salud del Carmen de Montes de Oca.

De acuerdo con el rector de la UCR, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, para la Universidad de Costa Rica este 4 de mayo constituye un día muy importante para la UCR y la CCSS, al abrazarse y apoyar de forma conjunta al pueblo de Costa Rica ante una de las necesidades más importantes para afrontar esta pandemia: la vacunación.

“El cantón de Montes de Oca estaba lento en el proceso de vacunación. Por eso, la UCR toma la iniciativa, contacta a la Caja y les dice: ‘Aquí está esta infraestructura, al servicio de ustedes, al servicio del cantón’. Hoy, 4 de mayo abrimos las puertas para tratar de vacunar entre 5 000 a 6 000 personas por semana. Quiero insistir que este mismo mensaje se lo hemos transmitido a las autoridades de la Caja para que se utilice la infraestructura de nuestras sedes y recintos de la UCR ubicados en todo el territorio nacional. Queremos abrir puentes con diferentes instancias públicas y privadas para sacar en conjunto esta seria situación que enfrenta el país ”, enfatizó el Dr. Gutiérrez.

Ella es Fiorella Carvajal Barboza, estudiante de quinto año de la carrera de Medicina en la UCR. «Cuando vi esta campaña me dije: ‘esta es mi oportunidad, no puedo quedarme de brazos cruzados’. Muchas personas han estado esperando la vacuna y si yo puedo ayudar a que tan solo una persona se vacune antes, tenga por seguro que daré mi 120 % para ayudar a que se vacune el máximo de personas posibles», aseguró esta joven, una de las estudiantes más comprometidas con la iniciativa.

En esta labor la Municipalidad de Montes de Oca también dijo presente. José Rafael Quesada Jiménez, vicealcalde de dicha municipalidad y coordinador del Comité Municipal de Emergencias, manifestó que se ha coordinado con los buses de la UCR para ayudar a que las personas puedan movilizarse y lleguen a vacunarse. De igual forma, desde la Municipalidad se promovió el uso de nuevos canales para comunicarse con la población y llevar la información que requieren los usuarios.

“La iniciativa de la UCR de ceder este espacio, el servicio y la logística, hace que la CCSS y la Comisión Municipal de Emergencia puedan atender mejor a la población. Pasar de vacunar entre 1 600 a 1 900 personas por semana, a casi 6 000, es una clara diferencia. La Universidad tuvo la iniciativa de coordinar muchas cosas y no solo en el tema de emergencia, por lo que sentimos a la UCR más cerca de nuestras comunidades. Esto es el resultado de una actitud diferente y quiero resaltarlo y agradecerlo. Hoy beneficiamos a miles con la vacuna, gracias a una Universidad que se enrolla las mangas para combatir la pandemia”, compartió Quesada.

En lo mismo coincidió Patricia Quesada Villalobos, directora del Consejo Universitario de la UCR. Quesada resaltó con gran alegría la unión y la coordinación que se puede hacer entre instituciones públicas, a fin de consolidar un proyecto que impacta positivamente la salud de la población.

“Este es un modelo que se puede repetir en el resto del país. Nada más, y nada menos, estamos hablando del beneficio que le trae la UCR a la salud pública costarricense. Con esto, estamos demostrando lo que somos capaces de hacer en momentos de una crisis sanitaria tan importante. Es momento de utilizar todos los recursos instalados de la UCR, también en sedes y recintos, para justamente ponerlo al servicio de la salud pública. Cuando las instituciones públicas se unen, estas logran efectos positivos en Costa Rica. Hoy estamos vivenciando el trabajo de esa institucionalidad y los beneficios en muchos ámbitos para Costa Rica”, abordó Quesada.

El centro de vacunación se prolongará hasta el 30 de julio del 2021, con posibilidades de extenderse a todo un año si así lo requiere la CCSS por la emergencia sanitaria. Para evitar aglomeraciones, las autoridades de salud reiteran que las personas citadas se presenten a la hora de la cita y no antes.

