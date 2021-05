Dirigente de izquierda nicaragüense critica tratamiento mediático a la crisis de Colombia

Managua, 6 may (Sputnik).- El dirigente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) de Nicaragua Carlos Fonseca Terán criticó el miércoles la actuación de los grandes medios de comunicación ante la crisis política que vive Colombia.



«Van 31 muertos en Colombia. Ninguno es policía ni soldado; todos son manifestantes. Ningún civil sale a las calles a defender al gobierno. ¿Qué significa eso? Que es una rebelión popular no armada y que las autoridades están masacrando al pueblo. ¿Qué dicen las grandes empresas de la comunicación? Que la violencia se ha apoderado de las calles», escribió en su muro de Facebook el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN.



Fonseca Terán comparó la realidad de las calles colombianas con circunstancias imaginarias como que hubiera sido la empresa privada la autora de la convocatoria a la protesta, en lugar de los sindicatos y los indígenas.



O que las manifestaciones no estuvieran enfocadas contra las políticas neoliberales de un Gobierno de derecha, sino en solicitud de «democracia» en el intento de derrocar a una administración de izquierda, y en el mejor de los casos fueran financiadas y apoyadas políticamente por Estados Unidos y la Unión Europea, prosiguió.



«¿Qué dirían (en esos casos) las grandes empresas mediáticas?», se preguntó el dirigente sandinista.



Y respondió que los medios dominantes estarían hablando de masacres.



«Venezuela en diferentes ocasiones y Nicaragua en 2018 son buenos ejemplos al respecto», apostilló Fonseca Terán.



En ese sentido, recordó que hace tres años (abril-julio de 2018) «la derecha golpista al llamado de la empresa privada, la jerarquía católica, las ONG financiadas por Estados Unidos y los medios de desinformación a su servicio trataron de derrocar al Gobierno sandinista».



Ante la violencia impuesta el pueblo nicaragüense salió de manera masiva a las calles en defensa de su Revolución, y se organizó para enfrentar y derrotar el golpe, tal como lo había hecho ya en los años 80 frente a la agresión patrocinada por el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan, dijo al comparar las dos coyunturas históricas.



«La masacre de la que es víctima el pueblo colombiano no comenzó con las actuales protestas. Es una realidad permanente y silenciada por las empresas capitalistas de la manipulación mediática, que hacen de la información una mercancía y de la comunicación un arma de la desinformación», denunció el hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador.



Expuso que unos 250 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, militantes del partido Comunes, han sido asesinados desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 2016, mientras el poder mediático, la OEA o la ONU hacen de oídos sordos.



«Y esa misma derecha proimperialista que finge demencia frente al genocidio del narcofascismo uribista (por el ex presidente Álvaro Uribe), acusa a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de violar los derechos humanos, a la vez que respalda el bloqueo a Cuba, la guerra económica contra Venezuela y las agresiones económicas a Nicaragua», concluyó el ejecutivo del FSLN.



Las movilizaciones sociales han sido una constante en las principales ciudades de Colombia desde el 28 de abril, cuando se inició una protesta ciudadana contra la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque.



La reforma fue retirada el domingo, pero las manifestaciones continúan en rechazo a la militarización del país y la represión policial a las protestas. (Sputnik)