El sector privado de EEUU crea 742,000 empleos en abril

Washington, 5 may (Sputnik).- El sector privado de EEUUU creó 742,000 empleos en abril, la mayor cantidad en siete meses, mientras la economía continúa recuperándose de los estragos causados por la pandemia del nuevo coronavirus, dijo este miércoles la firma ADP.



«El mercado laboral continúa con una tendencia ascendente de aceleración y crecimiento, registrando la lectura más sólida desde septiembre de 2020», dijo la economista en jefe de ADP, Nela Richardson, en un comunicado de prensa que comparó los 742.000 puestos de trabajo añadidos el mes pasado con los 565.000 de marzo y los 821.000 de septiembre.



Los economistas encuestados por los medios estadounidenses esperaban que las nóminas privadas aumentaran en 850.000 en abril.



«En última instancia, creo que este es el punto óptimo para las operaciones de riesgo (…) Muestra una economía que está mejorando rápidamente, pero no tan rápido que provocará un replanteamiento de la Fed», dijo el economista Adam Button en una publicación en ForexLive.



La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés entre cero y 0.25 por ciento desde marzo de 2020 para ayudar a recuperarse de la pandemia.



El banco central reiteró la semana pasada que no tenía planes de subir las tasas por ahora, a pesar de las proyecciones de que la economía se recuperará un 6,5 por ciento este año desde una caída del 3,5 por ciento en 2020.



Estados Unidos perdió más de 21 millones de puestos de trabajo entre marzo y abril de 2020, en el apogeo de los cierres empresariales forzados por el coronavirus.



Más de 8 millones de esos trabajos no se recuperaron, según las autoridades.



Richardson dijo que los proveedores de servicios tenían más que ganar a medida que la economía reanudaba las actividades normales abandonadas durante la pandemia.



«Si bien las nóminas todavía están a más de 8 millones de empleos por debajo de los niveles anteriores al covid-19, las ganancias laborales han totalizado 1.3 millones en los últimos dos meses después de agregar solo alrededor de 1 millón de empleos en el transcurso de los cinco meses anteriores», agregó.



El gobierno de EEUU publicará el viernes las nóminas no agrícolas de abril, que cubren el empleo en todos los sectores. Los economistas proyectan un crecimiento generalizado del empleo de 978.000 durante el mes pasado, basándose en la adición de marzo de 916.000. (Sputnik)