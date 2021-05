Hablemos de lo que casi no se habla: Urge atención a la enfermedad familiar adictiva

Durante los últimos 10 años la marihuana ha sido la droga que mayor discusión ha generado en nuestro país. Así como el aumento en su consumo, sobretodo en las poblaciones jóvenes, es alarmante. Según datos publicados por el IAFA del 2011 al 2015, la cifra de personas que buscaron tratamiento por consumo de marihuana aumentó en ese momento un 400%. Lo que significa que de 1.235 en el 2011 esa cifra subió a 4.752 al final de este período. Datos del Hospital Nacional Psiquiátrico revelan que más arriba del 73% de los jóvenes que ingresan a este centro hospitalario, es por abuso y/o adicción a la marihuana.

El objetivo de esta Educación Comunitaria, entre otros relacionados con la salud mental y el bienestar social, es llenar el vacío tanto de Prevención Comunitaria como de Formación Profesional en el campo adictivo. Así como brindar soluciones concretas e innovadoras con programas de Tratamiento Contínuo, bajo un Modelo Biosicosocial Espiritual (no religioso) de reconocido prestigio internacional, dirigido a la interrupción de la Enfermedad Familiar Adictiva y Desórdenes Relacionados en pro de la salud de las presentes y futuras generaciones.

Enfermedad de impacto familiar la que fuera catalogada como una epidemia en 2011 por la Dra. Nora Volkow, Directora del NIDA (Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas) por el abuso de medicamentos recetados narcóticos y opiáceos. Enfermedad que hoy es considerada una “pandemia” y ha venido avanzando en los últimos años, a través de una diversidad de multiadicciones más allá de las químicas: Relaciones Tóxicas, Adicción al Trabajo, a la Violencia, al Juego, a la Comida, al Sexo, a la Tecnología, Trampas del Cuerpo, entre otras. Favoreciendo su progresión respecto a las químicas, la monumental campaña que se le ha hecho a la planta cannabis como “medicinal y hasta no adictiva”. Lo que ha inducido, sobre todo en la población joven, a justificar su consumo desmedido con la preocupación y desorientación en sus familias quienes por lo general desconocen esta enfermedad crónica y no saben qué hacer al respecto. Costa Rica no es la excepción.

Delicada problemática de Salud Pública que tenemos en el contexto nacional, al no ser reconocida oficialmente la Adicción como una Enfermedad Familiar por los diversos órganos del Estado responsables de este tema y por ende, el desconocimiento sobre la misma en los costarricenses es muy común, con consecuencias adversas que asumimos día con día los ciudadanos, directa o indirectamente.

Así como representa un altísimo costo económico que ha venido asumiendo la Caja Costarricense del Seguro Social, referente a los efectos psicosomáticos que conlleva este síndrome tales como: gastritis, colitis, úlceras, alergias, asma, tensión muscular, contracturas, desbalances hormonales y hasta ciertos tipos de cáncer, los que impactan tanto a quienes presentan la adicción visiblemente, como a sus familiares. Datos de orden económico que se dejan de lado en los proyectos de cambios de políticas de leyes a favor de la legalización de las drogas y la manufactura de la cannabis para su comercialización y por la misma confusión no se comprende que la palabra “cáñamo” se emplea para designar genéricamente a la planta, a c/u de sus variedades, a la fibra textil, y a todas las aplicaciones, ya sean industriales o como droga, dando origen a una polisemia que se puede prestar a equívocos semánticos y prácticos.

La Enfermedad Familiar Adictiva:

Esta Enfermedad ha sido invisibilizada por lo general en la discusión a favor de la marihuana como medicina para humanos y de ciertas variedades de cáñamo. Es importante aclarar malentendidos, mitos, fobias, sobre este síndrome. Situación por la que las personas que la padecen sean señaladas como viciosas, faltas de voluntad, delincuentes, entre otros calificativos cargados de prejuicios. Siendo una de las explicaciones que la atención se dirige al comportamiento de quienes presentan una adicción , no a la causa de ese comportamiento : esta enfermedad y las multiadicciones en que puede presentarse más allá de las químicas. Malentendidos que tienen como rebote el que otros diversos síntomas emocionales, mentales y espirituales típicos de esta enfermedad de fondo, sean analizados, fragmentados y/o vistos como producto de traumas de infancia o consecuencia de situaciones particulares. Centrándose la atención en los árboles y no en el gran todo de un bosque.

Debe tomarse en cuenta un principio fundamental: el de la condición primaria que ciertas poblaciones han heredado genéticamente y con mayor predisposición en las que estuvo o esté presente el alcoholismo (en padres, abuelos, bisabuelos, tíos/as, hermanos/as o primo/as), por la que gradualmente algunos miembros de familias, desarrollan una reacción anormal a cualquier sustancia que cambia el estado de ánimo, sean estas drogas legales o ilegales, la que en el lenguaje moderno se le llama Dependencia Química. Término que ha suplantado el de drogodependencia e inclusive el de drogadicción. Poblaciones que por esta misma condición primaria “toman la droga” y gradualmente “esa droga las toma a ellas”. Situación que no ocurre en quienes no presentan esta condición primaria, por lo que no logran entender por qué ellas sí pueden controlar el uso de sustancias que cambian el estado de ánimo, mientras éstas

Confusión sobre la marihuana medicinal:

Es fácil entender desde el punto de vista económico, cómo se ha popularizado el tema de la marihuana y los esfuerzos para su legalización. Esfuerzos que han llegado hasta a la Asamblea Legislativa desde hace varios años, a través de diversos Proyectos de Ley. Introduciendo términos de impacto, como el de los cannabinoides, que raramente se habían escuchado en nuestro país. Estrategias astutas utilizadas en muchos otros países para embrollar el debate y turbar el entendimiento, confundiendo a audiencias sin formación científica.

Si bien no se puede negar que el cannabis posee propiedades medicinales y de que hay varios estudios que sugieren ( preliminarmente ) que existen ingredientes activos en esta planta con propiedades interesantes. Sin embargo, no existe lógica farmacológica en el salto que se intenta dar en utilizar lo que es una promesa terapéutica para legalizar el uso médico de toda la planta como medicina. Sería como decir que el opio es medicinal por extraerse la morfina del mismo. Argumento que dicho en pocas palabras, no tiene ni pies ni cabeza, ya que para ser estudiable, confiable y reproducible un medicamento, sine qua non, debe ser una entidad química definible y medible en forma consistente. Lo que no se ha logrado aún respecto a la planta cannabis, debido a su complejidad molecular que cambia de planta en planta, lo que no permite la dosificación de la que requiere un medicamento para que sea indicado por el médico al paciente. Postura que fuera apoyada en las Conferencias que llevamos a cabo en el 2017 en la que participaron representantes del NIDA (Instituto Nacional de Drogas de los EEUU) y de la Sociedad Internacional de Medicina para la Adicción (ISAM).

También quiero dejar claro que mi persona y el equipo que me respalda del exterior no somos ni antidrogas ni prodrogas, somos Pro Salud, respetamos el Juramento Hipocrático “Primum non nocere” (“Primeo no hacer daño”).

(*) Licda. Priscilla Spano Carazo. Adictóloga.

priscillasc@hotmail.com