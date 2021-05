La ciudadanía del G7 apoya la exención de patentes de vacunas de covid

Londres, 5 may (Sputnik).- Siete de cada diez ciudadanos de los países del grupo de economías avanzadas, el llamado G7, cree que sus gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas compartan mundialmente las fórmulas y la tecnología de sus vacunas, según la campaña Alianza Vacuna para el Pueblo.



El colectivo integrado por asociaciones y ONGs nacionales publicó el resultado de su amplia encuesta en el contexto de la reunión de ministros de Exteriores y Desarrollo del G7, que se celebra estos días en Londres.



Precisamente, la producción y distribución mundial de vacunas contra el coronavirus es la cuestión central de la jornada, que tiene lugar en Lancaster House, junto al palacio de Buckingham.



La delegación india, que participa como país invitado junto a Australia, Corea del Sur y Suráfrica, decidió seguir las conversaciones telemáticamente debido a la detección de un par de casos positivos de covid-19 entre sus miembros.



El análisis de la Alianza internacional sugiere que una media del 70 por ciento de la población de los países del G7 quiere que su gobierno garantice la cooperación y el acceso a las técnicas e ingredientes necesarios para producir vacunas localmente.



“La ciudadanía no quiere que las grandes empresas farmacéuticas tengan el monopolio de unas vacunas que se desarrollaron en gran medida gracias a fondos públicos; son un bien público global y debería estar a disposición de todas las personas, en todo el mundo”, declaró Heidi Chow, directora general de campañas y políticas de Global Justice Now.



Más del 87 por ciento de las dosis de vacunas administradas globalmente, hasta principios de abril, se inyectaron en los países más ricos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los países de rentas bajas únicamente han recibido el 0,2 por ciento de la producción mundial, según la misma entidad.



Alianza Vacuna para el Pueblo insta a los gobiernos del G7 a apoyar la exención de las patentes de los fármacos aprobados en la lucha contra la pandemia del coronavirus. (Sputnik)