Ministro de Defensa venezolano dice que desde Colombia buscan «inundar» su país de drogas

Caracas, 6 may (Sputnik).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el miércoles que mafias colombianas intentan «inundar» su país con droga, tras el desmantelamiento de campamentos de grupos irregulares en el estado Apure (sur).



«Los inventarios de producción de droga en Colombia colapsaron al no contar con su pretendida ruta a través de Apure. El desespero de sus mafias al no reportar sus dividendos a la oligarquía colombiana hace evidente su intención de inundar a Venezuela por distintas vías», escribió el ministro en su cuenta de Twitter.



Esta declaración se produjo luego de que el Superintendente Nacional Antidrogas, Richard López, afirmó que en un mes y 10 días la Guardia Nacional (componente militar de la Fuerza Armada) ha logrado incautar en regiones fronterizas 1.400 kilogramos de diferentes drogas.



Desde el pasado 21 de marzo, se iniciaron en Apure enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y grupos irregulares colombianos.



El Ministerio de Defensa informó que logró desmantelar más de seis campamentos para el almacenamiento y procesamiento de drogas.



Además, ha indicado que los choques han dejado 16 militares venezolanos y nueve sujetos de los grupos irregulares muertos.



Por el momento, la vigilancia de los cuerpos de seguridad continúa en esta zona y a través de las redes sociales la población ha denunciado choques en varias ocasiones en el último mes. (Sputnik)