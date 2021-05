Trump arremete contra varias figuras republicanas en EEUU

Washington, 5 may (Prensa Latina) El expresidente estadounidense Donald Trump criticó hoy al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y al ex vicemandatario Mike Pence, por hacer caso omiso a sus falsas afirmaciones sobre las elecciones del 2020.

Trump también arremetió por iguales razones contra la congresista Liz Cheney, la número tres del partido rojo en la Cámara de Representantes.



Esta legisladora mantiene fuertes desacuerdos con el liderazgo de su agrupación política por sus repetidos reproches a las afirmaciones infundadas del expresidente de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas y por eso fue derrotado por el candidato demócrata y ahora mandatario, Joe Biden.



Según los informes, está respaldando a la legisladora Elise Stefanik, de Nueva York, para reemplazar a Cheney como presidenta del grupo republicano de la Cámara.



‘La belicista Liz Cheney, a quien prácticamente no le queda apoyo en el gran estado de Wyoming, continúa diciendo, sin saberlo y tontamente, que no hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020’, señaló el magnate inmobiliario en un comunicado.



Según el criterio del exgobernante, ‘la evidencia, incluida la ausencia en esos comicios de aprobaciones legislativas como lo exige la Constitución de Estados Unidos, muestra exactamente lo contrario’.



Los funcionarios republicanos en territorios que Trump perdió por poco margen, como Arizona y Georgia, atestiguaron de manera reiterada la justeza de los resultados de las presidenciales. A pesar de eso, el expresidente atacó a Pence por negarse a rechazar las certificaciones de varios estados el 6 de enero, el mismo día que los seguidores de Trump atacaron el Capitolio.



Pence pronunció su primer discurso público la semana pasada desde que dejó el cargo, pero no hizo mención explícita de los disturbios del 6 de enero ni de las repetidas afirmaciones falsas de Trump sobre los comicios del 3 de noviembre pasado.



Trump también criticó a McConnell, quien había culpado a Trump de incitar dichos actos violentos contra la sede del Congreso, y calificó al líder republicano de ‘descorazonado y desorientado’.



Según el diario The Hill, la declaración del expresidente llega en un momento difícil para el Partido Republicano en el Capitolio, ya que un pequeño número de legisladores, incluida Cheney, continúan hablando contra la retórica equivocada de Trump sobre los comicios de 2020.



‘Las elecciones presidenciales de 2020 no fueron robadas, cualquiera que diga que así fue, está difundiendo la gran mentira, dando la espalda al estado de derecho y envenenando nuestro sistema democrático’, tuiteó Cheney el lunes.



La congresista, quien votó a favor de llevar a Trump a juicio político por incitar los disturbios en el Capitolio, se enfrentó a crecientes llamados para renunciar o ser expulsada del liderazgo republicano de la Cámara Baja por sus repetidas críticas al expresidente.