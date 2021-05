Costa Rica vive situación crítica a 14 meses de Covid-19

San José, 6 may (Prensa Latina).- Al cumplirse hoy 14 meses de la detección del primer positivo al coronavirus SARS-CoV-2, Costa Rica vive la situación más crítica de la pandemia ante la posibilidad real de la saturación del sistema sanitario.

La Covid-19, que impacta fuerte en el mundo y no solo en este país, comenzó su historia aquí el 6 de marzo de 2020, cuando las autoridades constataron la enfermedad en una pareja de turistas estadounidenses.



Desde esa fecha hasta ahora, esta nación centroamericana ha tenido altibajos en el enfrentamiento al SARS-CoV-2, causante de la Covid-19; pues en un inicio mostró resultados tan favorables que era mencionada como ejemplo no solo en América Latina, sino en el mundo.



Lo anterior tuvo una fuerte y definitiva caída a partir de una segunda ola en julio de 2020, cuando las autoridades sanitarias perdieron el rastro al virus y aumentaron los casos, las hospitalizaciones y los muertos.



A finales de 2020 e inicios de 2021, hubo una disminución significativa de esos tres parámetros, coincidiendo con el arranque de la vacunación contra la Covid-19, pero las autoridades y especialistas insistían en no confiarse, algo que buena parte de la población ignoró.



De ahí que a mediados de marzo pasado llegó una tercera ola que tiene hoy al sistema sanitario costarricense al borde de la saturación y ya con pacientes esperando traslado para camas apropiadas a la condición que presentan debido a la enfermedad.



Este miércoles, Costa Rica registró la cifra récord de mil 123 hospitalizados, 405 en cuidados intensivos, mientras en los 14 meses acumula 260 mil 535 casos confirmados de Covid-19 y tres mil 326 fallecidos, para 1,3 por ciento de letalidad.



En conferencia de prensa este miércoles sobre la situación en los centros asistenciales con los pacientes Covid-19 internados, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, indicó que había 65 pendientes de una cama apropiada a su gravedad, mientras los ingresos diarios superan la cantidad de plazas disponibles.



Detalló que en la semana del 25 de abril al 1 de mayo ingresaron 852 personas por Covid-19, es decir, una cada 12 minutos, y señaló que son insuficientes los esfuerzos para aumentar camas Covid-19 y para asignar una a los pacientes acorde con su condición de severidad.



‘Costa Rica lleva 14 meses de una lucha constante contra la pandemia, podemos salir adelante con compromiso y esfuerzo de cada ciudadano, con lavado de manos, distanciamiento físico y uso de mascarilla podemos vencer este virus’, advirtió Macaya.



Desgraciadamente, según los pronósticos de muchos expertos, lo peor aún está por venir, pues vaticinan más de cuatro mil nuevos casos diarios y más de dos mil hospitalizados en los próximos días.