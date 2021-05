Covid-19 supone una tragedia para los campos de India

Nueva Delhi, 6 may (Prensa Latina) Mientras la ola de Covid-19 azota hoy con mayor fuerza a la India, más de la mitad de las muertes debido a la pandemia se producen en los distritos rurales.

El país de mil 350 millones de habitantes registró este jueves un sombrío récord de 412 mil 262 nuevos casos y tres mil 980 muertos debido a la enfermedad contagiosa, según los datos del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.



Se trató del mayor recuento diario de la pandemia en el mundo, mientras la escena nacional muestra claros signos de que el coronavirus SARS-CoV-2, causante del mal, se está extendiendo rápidamente a los distritos rurales, causando muchos más fallecidos.



Durante el pasado mes de abril, se registraron más decesos en las zonas rurales que en las urbanas, aunque el total de casos fue mayor en las ciudades, apuntó el portal Down to Earth.



Los distritos del campo representaron el 45,4 por ciento de los nuevos casos y, sin embargo, sufrieron el 50,8 por ciento de las muertes debido a la Covid-19 en ese periodo.



El área rural no solamente recepta a los millones de trabajadores migrantes que regresan de las urbes a sus hogares en las aldeas sino también son lugares donde los recursos para paliar la pandemia se agotan, reflejó por su parte el portal Scroll.



Los expertos alertan sobre una catástrofe si no se aborda el asunto, pues ahora es más probable que los trabajadores migrantes lleven consigo la enfermedad contagiosa tras regresar luego de vivir meses con ingresos limitados y una nutrición disminuida.



La mayoría de las encuestas documentan una relativa desventaja de los hogares de los migrantes para acceder a las redes públicas de seguridad tanto en sus pueblos como en las ciudades de destino.



A ello se añade la falta de instalaciones y personal sanitario básico, los resultados de las pruebas de laboratorio que tardan una semana en llegar, la falta de oxígeno y las frágiles cadenas de suministro que enfrentan los residentes rurales.



Casi el 70 por ciento de las familias informó una disminución de los ingresos desde el cierre decretado para frenar el coronavirus, y el 28 por ciento dijo que la falta de fondos podría obligarles a sacar a sus hijos de las escuelas.



Por otro lado, la carencia de asesoramiento cuando alguien da positivo implica a menudo que la gente esté desinformada sobre qué hacer con los medicamentos.



Entre las razones que explican la elevada carga de muertes en los campos de la India está una infraestructura sanitaria rural más débil que la de las ciudades.



Más del 65 por ciento de la población india es rural, según el Banco Mundial, pero solo disponen del 37 por ciento de las camas de los hospitales públicos, de acuerdo con el Perfil Sanitario Nacional 2019.