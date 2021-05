El líder de Lugansk descarta una ofensiva del Ejército de Ucrania próximamente

Lugansk, 7 may (Sputnik). – El líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL), Leonid Pásechnik, declaró que no piensa que el Ejército de Ucrania lance una ofensiva contra la RPL próximamente.



«No pienso que lo haga», dijo en declaraciones a Sputnik.



Pásechnik comentó que ninguno de los recientes informes de los militares de Lugansk menciona «concentraciones en la línea de contacto» entre las tropas ucranianas y las milicias de las repúblicas populares.



Al mismo tiempo admitió que Ucrania podría mantener sus equipos bélicos «en la profundidad de su territorio a cierta distancia de la línea de contacto».



Pásechnik dijo confiar en que los presidentes rusos y norteamericano, Vladímir Putin y Joe Biden, examinen la situación en el este de Ucrania (Donbás) durante su futuro encuentro.



«Para mí que Donbás es actualmente una de las regiones más conflictivas del planeta… Es un tema muy serio, para debatir, y pienso que Biden y Putin lo hagan durante su reunión», apuntó el dirigente de Lugansk.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.



Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. (Sputnik)