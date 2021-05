Más de 370 personas han desaparecido en medio de protestas en Colombia

Bogotá, 7 may (Sputnik).- Más de 370 personas han desaparecido en Colombia desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó en el país un paro nacional al que le siguieron una serie de manifestaciones y bloqueos de vías en contra de disposiciones del Gobierno, indicaron el jueves organizaciones defensoras de derechos humanos.



«Las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada estamos entregando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Defensoría del Pueblo una base de datos de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril hasta hoy», indicó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Twitter.



Al respecto, la UBPD, a través de un comunicado, hizo un llamado urgente al presidente Iván Duque para que abra «un espacio de escucha a la sociedad», y advirtió que «la crisis que vive el país no puede ser atendida bajo de la declaración de Estado de conmoción interior, porque agudiza la confrontación en las calles del país».



El miércoles, Duque dijo a la emisora local Blu Radio que como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna herramienta de la Constitución, como la conmoción interior, como búsqueda para detener las acciones violentas que se han presentado en varias ciudades (particularmente en Cali, suroeste) al margen de la protesta social.



Sin embargo, destacó que frente a la crisis actual su Gobierno ha aplicado otro tipo de instrumentos.



La UBPD agregó en su texto que «la experiencia ha mostrado que (medidas como el Estado de excepción) han puesto a la población en riesgo de violación de sus derechos, garantías y libertades ciudadanas».



Asimismo, agregó que «durante los últimos días, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, 24 personas han perdido la vida y se desconoce la suerte y el paradero de al menos un centenar, así como también se tiene un reporte de personas desaparecidas, alguna de ellas cuyo cuerpo ha aparecido sin vida recientemente».



Por último, el organismo se dijo preocupado porque estos hechos ocurren durante la plena vigencia del Estado Social de Derecho, y que ante eventuales medidas excepcionales «la situación de violaciones a los derechos humanos puede agravarse».



Colombia cumplió el jueves nueve días de manifestaciones que iniciaron en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo.



Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.



En el marco de esas movilizaciones nacionales, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha, se han registrado al menos 27 muertos y 426 personas más han sido heridas en casos de abuso de la Fuerza Pública, según cifras reveladas el jueves por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).



Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló en la noche del jueves, a través de su cuenta en Twitter, que ese organismo ha «recibido denuncias sobre 36 muertes en Colombia».



Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia. (Sputnik)