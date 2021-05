Muere adolescente palestino en enfrentamientos con el Ejército israelí

Tel Aviv, 6 may (Sputnik).- Un palestino de 16 años murió en enfrentamientos con el Ejército de Israel en la madrugada, según informó el Ministerio de Salud palestino.



El Ejército israelí dijo que sus tropas respondieron al fuego después de que los sospechosos les arrojaron cócteles Molotov mientras realizaban una operación cerca de la aldea de Beita, en el norte de Cisjordania. El comunicado militar israelí no especificó si algún palestino había sido alcanzado por los disparos de los soldados, pero dijo que ningún soldado israelí resultó herido en el incidente.



Los medios palestinos identificaron a la víctima como Said Odeh del pueblo de Udala. El Ministerio de Salud palestino dijo que otro adolescente resultó levemente herido en los enfrentamientos y que estaba siendo tratado en un hospital de Nablus por una herida de bala en la espalda.



Entretanto, el Ejército israelí dijo que abriría una investigación sobre el incidente.



Las tensiones en Cisjordania se han mantenido altas tras el ataque palestino en el cruce de Tapuaj cinco días antes que dejó un adolescente israelí muerto y otros dos heridos.



El incidente fue seguido por varios aparentes ataques en represalia por parte de colonos israelíes, incluido el asalto a una aldea palestina en las horas previas al amanecer de este lunes por la mañana, donde arrojaron piedras y granadas aturdidoras y comenzaron incendios.



Israel ha reforzado sus fuerzas en Cisjordania durante el presente mes de Ramadán, un período que regularmente ve un repunte de la violencia. Se cree que la ola de violencia tiene que ver con el anuncio de la Autoridad Nacional Palestina la semana pasada de que retrasaría indefinidamente las elecciones previstas para el 22 de mayo, culpando de la decisión a la negativa israelí de permitir la votación de Jerusalén este, porción de la ciudad que los palestinos reivindican como futura capital de un Estado palestino por crearse y los israelíes entienden que les pertenece enteramente. (Sputnik)