Rusia afirma no tener otra opción sino responder a «acciones hostiles» de los Veintisiete

Ereván, 6 may (Sputnik).- Responder a las acciones hostiles de Bruselas es la única opción que le queda hoy a Moscú, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



«Continúa una sucesión de sanciones que han desatado los miembros de la Unión Europea y otras naciones de Occidente, entre ellas Estados Unidos por supuesto. No dejaremos sin respuesta esos ataques a Rusia, representantes de su gobierno, parlamentarios y empresas cuya única culpa es estar domiciliados en un país que la Unión Europea ha declarado agresor, de forma absolutamente ilegítima e infundada», manifestó Lavrov durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Ereván al término de un encuentro con el canciller armenio, Ara Aivazián.



Al comentar las amenazas de nuevas sanciones por parte de los Veintisiete, Lavrov las atribuyó a «una sensación de permisividad total, infalibilidad y […] absoluta impunidad». El ministro señaló que, aunque esa política no conduce a ninguna parte, «los agresivos cabilderos rusófobos en la Unión Europea hacen su trabajo». «No nos queda otra sino responder a esa hostilidad», agregó.



El jefe de la diplomacia rusa acusó a Bruselas de haber «destruido toda la arquitectura de las relaciones» bilaterales, después de la crisis en Ucrania.



Desde marzo de 2014, EEUU, la Unión Europea y algunos de sus aliados pusieron en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la crisis de Ucrania y lo que califican como «anexión ilegal» de Crimea.



Otras restricciones por parte de la UE, como las impuestas en marzo pasado a seis funcionarios rusos, alegan las presuntas violaciones de derechos humanos. La semana pasada, Rusia tomó una represalia y prohibió la entrada en su territorio a ocho ciudadanos y representantes de organismos oficiales del bloque comunitario, en particular, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourova. (Sputnik)