Senado de Texas, EEUU, avala proyecto sobre libertad para portar armas de fuego

Washington, 6 may (Prensa Latina) El Senado del Estado norteamericano de Texas aprobó un proyecto de ley que permitirá a las personas mayores de 21 años portar armas de fuego sin licencia, informaron hoy medios locales.

La propuesta ahora se dirige a la Cámara, que dio el visto bueno a una legislación similar a principios de este año, y después se enviaría al despacho del gobernador Greg Abbott (republicano) para que la firme.

Según el diario Houston Chronicle, la medida recibió nuevos bríos y de repente tiene muchas más posibilidades de convertirse en ley.



De ser avalado, el texto permitiría a las personas mayores de 21 años llevar una pistola en público sin licencia, el curso de seguridad, ni la verificación de antecedentes que exige la ley actual.



La medida, codificada como HB 1927, convierte al territorio en el más grande del país en vías de permitir la posesión de esos artefactos sin permiso, tras ser aprobada por un margen de 18-13 el miércoles por la noche.



Según el diario The Hill, la aprobación de la legislación marca una victoria significativa para los activistas por los derechos de las armas y los republicanos, quienes hasta la fecha no pudieron lograr que esta disposición tuviera éxito en sesiones legislativas anteriores.



‘La HB 1927 reconocería la Constitución estadounidense como nuestro permiso para permitir que los adultos respetuosos de la ley porten un arma de fuego para protegerse a sí mismos o a sus familias, dijo el senador estatal Charles Schwertner (R), uno de los patrocinadores.



La aprobación de esta iniciativa en el Senado de Texas tiene lugar en momentos en que hay un alza significativo de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, donde en las últimas semanas se repitieron numerosos tiroteos masivos.



En lo que va de año se registraron más de 160 eventos de este tipo, poco menos que el doble de los 94 que hubo durante el mismo período de 2020, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia con Armas.



Entre los sucesos más relevantes en ese sentido está la muerte reciente de Andrew Brown, asesinado por un policía en el estado de Carolina del Norte, en lo que sus familiares y abogados calificaron de una ejecución extrajudicial.



El hecho se produjo un día después de que Derek Chauvin fuera condenado por asesinato en segundo grado, entre otros cargos, por la muerte de George Floyd en mayo de 2020.



Otro suceso violento reciente fue la muerte de la adolescente afronorteamericana Ma’Khia Bryant, de 16 años, a manos de la policía en Columbus, Ohio, entre otros incidentes que avivaron en Estados Unidos el debate sobre la necesidad de un control más efectivo de la compraventa de armas de fuego.