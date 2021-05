EEUU impulsa esfuerzo internacional para abordar causas de la migración centroamericana

Washington, 7 may (Sputnik).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este viernes que su Gobierno apunta a lograr un esfuerzo internacional para erradicar las causas fundamentales de la migración masiva de los países del Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador.



«Es nuestra intención y ha sido nuestro principio rector hacer este trabajo de una manera que internacionalice nuestro enfoque, que llegue a los aliados, a nuestros amigos de todo el mundo; nuestro enfoque es trabajar con instituciones internacionales, con naciones de todo el mundo, el sector privado y organizaciones comunitarias», dijo Harris al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una reunión virtual.



La vicepresidenta estadounidense está a cargo de los esfuerzos de Washington para contener la migración ilegal, que ha ido en aumento desde la elección del presidente Joe Biden, que planteó promesas de regulaciones de entrada menos estrictas.



«En el interés mutuo de nuestros países está el brindar un alivio inmediato al Triángulo Norte y abordar las causas fundamentales de la migración, porque la mayoría de la gente no quiere salir de casa y cuando lo hacen es porque están huyendo de algún daño o se ven obligados a irse porque no hay oportunidades en su hogar», dijo Harris.



Por su parte, López Obrador dijo que tiene «una propuesta específica» para discutir con la Casa Blanca, pero no la reveló, aunque ya ha sugerido que Estados Unidos podría ofrecer visas de trabajo y eventualmente la ciudadanía a quienes participen en un ambicioso programa de plantación de árboles que espera expandir a Centroamérica. (Sputnik)