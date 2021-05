Irán considera positivo curso de negociaciones nucleares en Viena

Teherán, 7 may (Prensa Latina) Irán consideró hoy positivo el curso de las negociaciones en Viena, Austria, dedicadas a salvar el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.

Empero, el vocero de la cancillería iraní, Saeed Khatibzadeh, opinó que el presidente estadounidense, Joe Biden, debe escoger entre seguir el legado de su antecesor o distanciarse de esa política.



Khatibzadeh aludió así a la posición del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) con la llamada y fracasada máxima presión contra Teherán, pues la república islámica respondió con máxima resistencia.



En una entrevista con la televisora estadounidense NBC, el portavoz describió de ambiente positivo el presente en el diálogo de Viena, pero sin progreso suficiente para llegar a una conclusión inmediata.



‘Es importante el reconocimiento por Washington, explicó, que esas conversaciones no son una renegociación del PIAC’.



Las negociaciones del acuerdo nuclear concluyeron en julio de 2015 con la firma del pacto multilateral, agregó, y el tema actual contempla en cómo Estados Unidos vuelve al convenio que abandonó en mayo de 2018, puntualizó.



El regreso de Washington a la anuencia depende de los mismos estadounidenses, continuó, y es el momento para que el equipo de Biden elija si sigue el legado de Trump o lo deja.



Khatibzadeh expresó que lo mejor es concentrarse en revivir el acuerdo nuclear y aunque tal vez demore llegar a consenso, es pronto para declarar un fracaso.



‘Hay muchas esperanzas y buenas bases para creer en el éxito y en el caso de Irán, aseveró, sus negociadores intentan recurrir a todas las capacidades para salvarlo’.



Respecto a conversaciones directas de Teherán con Washington, el vocero acotó que en Viena transcurre una reunión del Comité Conjunto para el Acuerdo Nuclear, no una reunión entre Irán y Estados Unidos.



La Unión Europea coordinó las pláticas y lo comunicó a los norteamericanos, pero la república islámica no los aceptó, porque ellos salieron del PIAC y carecen de derecho a intervenir, afirmó.