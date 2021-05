La UE prepara una cuarta tanda de sanciones contra Bielorrusia

Bruselas, 7 may (Sputnik).- La Unión Europea está trabajando en un cuarto paquete de sanciones contra Bielorrusia, declaró a los periodistas una fuente en el bloque comunitario.



«Efectivamente, estamos trabajando en un cuarto paquete de sanciones contra Bielorrusia», afirmó.



La fuente supuso que los grupos de trabajo en el Consejo de la UE acordarían las sanciones para la próxima reunión de los ministros de Exteriores europeos en junio.



A partir de octubre del año pasado, la UE introdujo ya tres paquetes de sanciones contra Bielorrusia. En la lista figuran más de 80 personas y una serie de compañías bielorrusas.



Bielorrusia fue escenario de manifestaciones de la oposición tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 que dieron la victoria al actual mandatario Alexandr Lukashenko con más del 80 por ciento de los votos. La candidata Svetlana Tijanóvskaya con el 10,1% de apoyo fue la más votada de la oposición. Los otros tres candidatos opositores reunieron juntos poco más del 4 por ciento.



La oposición bielorrusa no reconoce los resultados y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó en términos contundentes.



Las autoridades confirmaron el pasado 11 de febrero que las movilizaciones de la oposición se diluyeron por completo.



Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, no reconocen como legítima la reelección de Lukashenko.



En cambio Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación.



El 23 de abril, el Gobierno bielorruso prohibió por seis meses el ingreso y la comercialización de los artículos de las empresas Skoda Auto, Liqui Moly y Beiersdorf (propietaria de la marca de productos cosméticos Nivea), en el país en respuesta a las sanciones occidentales. (Sputnik)