México pide a la ONU acceso equitativo a vacunas como bien público global

Ciudad de México, 7 may (Sputnik).- México planteó este viernes el «acceso equitativo» a las vacunas contra covid-19 y que sean declaradas un «bien público global», en un discurso del canciller Marcelo Ebrard desde el asiento no permanente de América Latina en el Consejo de Seguridad.



El país latinoamericano propuso a la máxima instancia internacional que «sumen esfuerzos para la instrumentación efectiva de las resoluciones 2561 (del 2021) del Consejo de Seguridad y la 74/274 de la Asamblea General de la ONU, sobre el acceso equitativo a las vacunas: que se les reconozca como un bien público global y se apliquen sin exclusiones en todos los países, incluidos aquellos que se encuentran en conflicto».



El Consejo de Seguridad y todo el Sistema de la ONU «tienen en estos tiempos complejos, tanto la oportunidad como la responsabilidad de ejercer su liderazgo y mostrar la primacía del multilateralismo, justo ahora: cuando la comunidad internacional más lo necesita».



Entre los retos globales mencionó los desastres naturales, el cambio climático, las migraciones implican sufrimiento para muchas personas «y, desde luego, las pandemias, como la que vivimos».



Esas catástrofes, «están y pueden llegar a afectar la paz, la seguridad, así como la estabilidad de los Estados y de la comunidad internacional en su conjunto» agregó Ebrard.



finalmente llamó a asumir la lección de esta pandemia: «funcionó la ciencia, pero no así la solidaridad o el sentido de justicia internacionales», dijo el secretario de Relaciones Exteriores.



La postura mexicana es que el mundo vive «una de las crisis más impactantes de la historia».



La pandemia por covid-19 ha puesto al descubierto «diversos flancos vulnerables de las organizaciones multilaterales».



El mensaje fue pronunciado durante la reunión del Consejo de Seguridad sobre «Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: defensa del multilateralismo y el sistema internacional» centrado en la ONU.



Le convocatoria fue hecha por el ministro chino de exteriores Wang Yi, con participación del presidente de la Asamblea General como de otros ministros y funcionarios de alto nivel. (Sputnik)