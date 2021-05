Rusia llama a todos los países a seguir los propósitos y principios de la Carta de la ONU

Tokio, 7 may (Prensa Latina) La campaña online para la cancelación de los juegos olímpicos de Tokio superó hoy las 200 mil firmas de respaldo, en medio de una nueva extensión del estado de emergencia por la Covid-19 en Japón.

La petición, liderada por el abogado y activista Kenji Utsunomiya, comenzó el pasado 5 de mayo y va dirigida a los presidentes del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Thomas Bach y Andrew Parsons, respectivamente.

Los firmantes solicitan usar los recursos destinados a estos eventos para ‘proteger vidas’ y denuncian que ‘la pandemia está lejos de haber terminado’ y que por ello su organización pondrá vidas humanas en riesgo.



La celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ‘no será posible sin la ayuda de innumerables trabajadores sanitarios, instituciones médicas y valiosos recursos médicos. Sin embargo, varios profesionales médicos ya han dicho públicamente que no hay espacio para más demandas’, explica la petición.



Desde hace varias semanas, el personal sanitario ha protestado contra el plan de desplegar a 10 mil de ellos para los Juegos en un momento de enorme presión por la cuarta ola de la pandemia que azota a la nación asiática.



Por tal motivo, el gobierno japonés decidió este viernes extender el estado de emergencia, actualmente en vigor en la capital y varias prefecturas, más allá de su fecha de finalización el próximo 11 de mayo.



La medida en principio será hasta al menos el 31 de mayo y tiene como objetivo detener el aumento de casos, a menos de 80 días del inicio de la cita bajo los cinco aros.



La prórroga del confinamiento se produce un día después de que el consorcio Pfizer/BioNTech anunciara que había llegado a un acuerdo con el COI para ofrecer vacunas a los atletas que participen en los Juegos y que no puedan recibirlas en su país.



Japón registra más de 620 mil casos positivos a la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, así como 10 mil 600 muertes, la cifra más alta de Asia oriental.



No obstante, el número de infecciones ha disminuido levemente en Tokio durante los últimos días, aunque las autoridades atribuyen el descenso a que en las vacaciones de la llamada Semana Dorada, finalizadas el miércoles, se realizaron muchas menos pruebas de las habituales.