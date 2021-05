Presidente cubano preocupado por cifras de contagio del nuevo coronavirus

La Habana, 11 may (Sputnik).- La situación epidemiológica relacionada con la pandemia del covid-19 en Cuba se mantiene con una tendencia al alza, registrándose hasta el momento 118.168 casos positivos, de ellos 6.032 activos, y 755 fallecidos, según cifras aportadas por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).



«A veces parece que no avanzamos, que el horizonte se aleja demasiado. Un año y más de pandemia y las cifras de contagio, altas para Cuba, preocupan, pero también nos ocupan. El desafío nos impulsa», escribió este martes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de la red social de Twitter.



Según la autoridad sanitaria, en los cuatro meses iniciales del presente año se ha producido un aumento progresivo de casos positivos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, con mayor incidencia en la provincia de la Habana (oeste), que acumula el 49 por ciento de los contagios registrados, seguida por Santiago de Cuba (este) y Matanzas (oeste).



El Minsap confirmó además que el número de casos promedio por día en las últimas cinco semanas supera los 1.000 casos (1.034), y el riesgo de contagio para el mes de abril fue de 280,2 casos por 100.000 habitantes, reportándose las mayores afectaciones en las provincias de La Habana, Matanzas, Mayabeque, Pinar del Río, y Artemisa (oeste); Sancti Spíritus y Cienfuegos (centro); y Granma y Santiago de Cuba (este).



Hace unos días, durante su participación en un programa en la televisión local, el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, explicó que este incremento está asociado, entre otros factores, con la fatiga pública que experimentan las sociedades ante los cierres y otras restricciones.



«Han sido 17 meses de pandemia en el mundo, 13 de epidemia en nuestro país, y ello tiene un impacto, al tiempo que nos demuestra que relajarnos en las medidas sanitarias efectivas solo aumenta el doloroso costo que ya ha dejado esa enfermedad», subrayó el titular de Salud Pública.



Portal subrayó que esta fatiga ha resquebrajado la disciplina lograda en el cumplimiento de las medidas sanitarias, y a la par que aumenta el número de casos también se estresan los sistemas de salud, que tienden a tener fallas en los procesos de atención, de lo cual Cuba no ha estado exenta.



El 70% vacunado en agosto



El sistema de salud cubano está listo para iniciar el proceso de inmunización de su población con dos de sus proyectos vacunales que recién concluyeron las tres fases de ensayos clínicos –Soberana 02 y Abdala-, y prevé aplicar estos fármacos al 70 por ciento de la población para el mes de agosto.



«(El) 70 por ciento de nuestra población estaría inmunizado en agosto. Lograrlo en medio de la pandemia, con bloqueo reforzado, es expresión de unidad y del poder del talento de un pueblo pequeño con grandes sueños», escribió este viernes el presidente Díaz-Canel en Twitter.



El mandatario cubano agregó en su mensaje que hay que dedicarse «en cuerpo y alma a lograr una estrategia de vacunación en cada lugar, de rigor, de prioridad, bien planificada y asegurada, con un fuerte sistema de trabajo que llegue hasta el más mínimo detalle. Hacer las cosas bien nos dará la victoria».



En los próximos días las autoridades sanitarias cubanas iniciarán el proceso de vacunación en siete municipios de La Habana, la provincia más afectada por el covid-19 en la isla, para ampliar el estudio de intervención con los proyectos vacunales Soberana 02 y Abdala, que incluirá a cerca de 1,7 millones de habaneros que recibirán los fármacos.



Ambos proyectos vacunales están en la fase tres y final del ensayo clínico, que hasta el momento se ha aplicado en 40.000 voluntarios en La Habana (Soberana 02), y 48.000 en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, y Guantánamo (Abdala).



A esos vacunados se unen, además, los participantes del estudio de intervención con ambos medicamentos, dirigido fundamentalmente a personal de salud, científicos, trabajadores de la industria biotecnológica, entre otros, que sumó a más de 270.000 personas en ambas regiones del país.



Hasta el momento los científicos en Cuba trabajan en seis proyectos vacunales, tres de ellos desarrollados en el Instituto Finlay de Vacunas –Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus-, mientras que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología trabaja en los proyectos de vacunas Abdala y Mambisa.



Además, especialistas de China y Cuba trabajan en conjunto para obtener una vacuna denominada Pan-Corona, que sea efectiva frente distintas cepas del coronavirus SARS-CoV-2.



En la más reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo para enfrentar la pandemia del covid-19, el presidente Díaz-Canel llamó a trabajar con más eficiencia y efectividad para cortar la transmisión, disminuir los números de personas que llegan a estadios de gravedad, y para evitar las muertes.



Eso se logra si se aplican «con rigor las medidas», y si se aprovechan las experiencias y las potencialidades organizativas del país, aseguró el mandatario. (Sputnik)