Tropas de Israel atacan la Franja de Gaza

Tel Aviv, 14 may (Sputnik).- Las unidades aéreas y terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando la Franja de Gaza.



«Tropas de las FDI están atacando en la Franja de Gaza», escribieron los militares en su cuenta de Twitter.



Las Fuerzas de Defensa de Israel pidieron a todas las personas que viven en un radio de 4 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza que no abandonen los refugios antiaéreos hasta nuevo aviso.



A su vez, una fuente de las fuerzas de seguridad de Israel dijo a Sputnik que «el ejército israelí no está llevando a cabo una invasión terrestre en la Franja de Gaza en este momento».



Hace poco se informó que aviones de caza israelíes atacaron la sede de seguridad interna y el depósito de armas del movimiento islamista Hamás.



El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que Hamás «pagaría un precio muy alto» y la operación del Ejército israelí en la Franja de Gaza continuará mientras sea necesario.



Después de enfrentamientos entre los palestinos y la policía israelí en Jerusalén Este, que estallaron la semana pasada, el movimiento islamista Hamás comenzó el lunes a lanzar proyectiles hacia Israel.



De acuerdo con los datos del Ejército de Israel, hasta la fecha se lanzaron unos 1.750 cohetes, la mayoría de los cuales fueron neutralizados por el sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro. Sin embargo, los disparos de cohetes provocaron un militar y seis civiles israelíes muertos.



Israel, en respuesta, atacó 600 blancos militares de Hamás y de la Yihad Islámica (proscrita en Rusia) en la Franja de Gaza. Como resultado, según las autoridades del enclave, 103 palestinos murieron y 580 resultaron heridos, y además más de 4.000 edificios quedaron dañados. (Sputnik)