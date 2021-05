EEUU busca espantar la sombra económica de China en Honduras

Managua, 15 may (Sputnik).- De la corta visita a Honduras de Patrick Ventrell, director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, llamó la atención la importancia que le concedió el diplomático norteño al mantenimiento de las relaciones entre el país anfitrión y Taiwán.



La lección geopolítica parece explícita, Washington hará todo lo posible porque la influencia económica de China no se extienda a otro país más en América Latina.



Tal declaración de intenciones guarda relación con el reciente comentario del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sobre la necesidad de abrir una oficina comercial en China.



¿Taiwán si, China No?



«Honduras y Taiwán han tenido una relación muy larga y exitosa, que ha dado muchos beneficios al pueblo hondureño. En la pandemia vino mucha ayuda desde Taiwán y eso hay que tomar en cuenta. Por nuestra parte la relación entre Honduras y Taiwán ha sido muy importante y debería seguir así», recalcó el alto funcionario de la administración Biden en declaraciones a los medios al término de la visita.



El 12 de mayo, Hernández expuso que no descartaba la apertura de una oficina de comercio en China a fin de comprar vacunas contra covid-19, en momentos cuando la enfermedad dejaba un saldo de 5.789 muertes y 222.118 contagios en el país catracho.



Adelantó que el canciller Lisandro Rosales lleva un mes en el empeño de tender puentes diplomáticos con el gigante asiático, a esos efectos.



El mandatario argumentó la validez de su propósito con referencia a la cantidad de vacunas de fabricación china (Sinopharm) que países vecinos y aliados de China como El Salvador y Costa Rica reciben, al extremo de estar «inundados» con ese fármaco.



Hernández se preguntaba cuánto había apoyado su país a Taiwán y Estados Unidos, para a continuación quejarse de la falta de respuesta de ambos naciones ante la solicitud de ayuda en el tema de las vacunas.



Esos comentarios antecedieron por horas a la visita de Vantrell y dieron lugar a su «recomendación» de mantener los lazos con la antigua Formosa.



La lección de geopolítica del diplomático a sus interlocutores hondureños corrobora recientes declaraciones formuladas a Sputnik por el politólogo nicaragüense Manuel Espinoza, director del Centro Regional de Estudios Internacionales con sede en Managua.



«La presencia de China y Rusia (en Latinoamérica y el Caribe) los tiene (a Estados Unidos) con bastante dolor de cabeza», ilustró el académico graduado del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales (MGIMO), de Moscú.



Relaciones con China



De manera coincidente con la estancia de Vantrell en suelo hondureño, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos instó al Gobierno de Hernández a establecer relaciones diplomáticas con Rusia y China.



El bienestar de la población hondureña fue el principal argumento esgrimido por el experto jurídico.



«Honduras debe cambiar e iniciar relaciones diplomáticas con los rusos y chinos, y dejar ese paternalismo con Estados Unidos, porque lo que conviene a la sanidad del pueblo», insistió Barrientos.



A su juicio pesa mucho más el apoyo diplomático de Honduras al Gobierno de Taipéi que la ayuda económica recibida desde del ínsula del Lejano Oriente.



«La mayoría del mundo con quien tiene relaciones es con China, China inclusive ha evitado que Taiwán forme parte de Naciones Unidas, y ha iniciado en Centroamérica gestiones diplomáticas de avanzadas con las cuales han logrado buenos resultados», resaltó el profesional del Derecho.



Corrupción y elecciones



El director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental abordó además con sus anfitriones: el canciller Rosales, el fiscal general Óscar Chinchilla, y el presidente del Congreso Nacional (parlamento), Mauricio Oliva, los temas de la corrupción y la necesidad de reformas electorales.



Sobre el primer asunto dijo que Estados Unidos, sí publicará las listas de personas corruptas en Centroamérica.



«Sí va a haber listas, estamos trabajando en eso, en Washington hubo una ley que pasó por el Congreso anterior de los Estados Unidos y sí tenemos la intención de publicar esas listas de corrupción», enfatizó.



Acerca de la reforma electoral manifestó que: «Es importante para Honduras, pero también para Estados Unidos, la gente de Honduras tiene derecho de poder escoger sus líderes y de un proceso que funcione bien y sea libre tener los resultados que elige el pueblo hondureño, es nuestro interés que haya esta reforma electoral y que existan las condiciones para las elecciones en noviembre».



Los hondureños acudirán a las urnas el 28 de noviembre para votar por la presidencia de la República, los diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, así como unas 2.000 autoridades locales.



En un principio la nueva Ley Electoral debió estar lista antes de que, en medio de la polémica, el Consejo Electoral Nacional convocara el 13 de septiembre de 2020 a los venideros comicios generales, pero fue torpedeada en el Congreso por legisladores de la bancada oficialista (Partido Nacional). (Sputnik)