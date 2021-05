¿No entenderán nunca los de las alturas?

¿A quién llamo “los de las alturas”? A quienes están por encima de nosotros, los ciudadanos “de a pie” porque son más sabios o más poderosos o más calificados y que ostentan todos los cargos de los departamentos que mandan en todos los estratos de la sociedad.

¿No entenderán nunca que sus llamados, sus súplicas, sus exhortaciones, no funcionan? Bueno, yo lo he sabido desde antes de la pandemia y por muchos años y no soy escogido ni experto como esos de las alturas. Nunca han funcionado aquí. Y en el caso de la pandemia llevan un año repitiendo y repitiendo llamados, exhortaciones para que “la gente” se “ponga la mano en el corazón”, para que piense en los demás, para que tenga conciencia social y para muchas otras cosas y nada funciona. Pero lo más dramático para mí es que parecen no saber por qué no funcionan.

Bueno, yo se lo digo: porque están “predicando en el desierto” de un colectivo que no necesita de esos llamados; que ya tiene conciencia y que ya ha estado cumpliendo con las normas. Están hablando a otros como ellos, no a quienes están violándolas. Pedir a un criminal que por favor no mate es absurdo. También podemos pedir a un ciego que por favor vea, que abra los ojos. Entonces puede ser por ignorancia, porque no saben que sus llamados y exhortaciones no están llegando al conglomerado de los violadores y que de todas formas aunque les lleguen no les importa la suerte de los demás ni la suya propia. Son desafiantes, desobedientes y hasta suicidas.

Otra razón por la que se hacen llamados y llamados que además hacen quedar muy bien a quienes los hacen, es que son fáciles de hacer y no implican ningún compromiso ni adjudicación de recursos de parte de quienes los hacen; Por eso muchas celebridades de la humanidad los hacen en las cantidades en que los hacen y sobre todo ahora con los medios tecnológicos disponibles. En unos pocos segundos ya se ha cubierto todo el planeta y el espacio exterior con un llamado. Se hace el llamado y ya. ¿Ya qué? ¿Lograron el objetivo? Un buen ejemplo es la paz mundial; nada más cacareado; un llamado a la paz y con eso ya se arregla todo entre las potencias… la situación de la etnia uigur en China, la de la etnia rohingya de Birmania y de ahí en adelante.

¿No sabrán los de arriba que los grandes colectivos en donde se encuentra la mayor parte de los violadores (porque los hay también entre los de arriba) no ven noticias, no escuchan noticias por radio, no leen periódicos, no consultan acontecimientos diarios en sus telefonitos ni pierden el tiempo con nada que tenga que ver con los problemas sociales, ni con la política? ¿Qué prevalece entre ellos un alto grado de ignorancia general, que no tienen una cosmovisión suficiente ni un criterio para poder comprender de qué se trata, en qué está el mundo? ¿No sabrán que muchísimos millones de esas gentes viven en condiciones de subsistencia indignas y miserables generadas por la sociedad misma en la que les tocó nacer y de lo cual no tienen ninguna culpa, que para empezar miles no pueden ni guardar el distanciamiento social ni en sus calles?

¿No sabrán que el hecho de que haya villas miseria y pobreza en una sociedad solo demuestra que es porque a esa sociedad si ya alcanza los 200 años de vida independiente le parece bien y normal que sea así? ¿Ni sabrán que en ese escenario de injusticia cotidiana puede haber miles de casos en los que el riesgo y hasta la muerte misma pueden ser más atractivos que seguir como han venido subsistiendo y sin esperanza de un mundo mejor, por ejemplo en cuarterías y en la calle? ¿Qué eso es lo que los hace desafiantes y temerarios, suicidas e insensibles en cuanto a una inminente tragedia, pero por añadidura que ya por su realidad misma son inconscientes? Incluso muchos se plantearán ya subconscientemente la disyuntiva entre irse a la Gloria Eterna o seguir viviendo en la miseria en que viven por unos cuarenta años más.

Voy a demostrar mi punto: hago un vehemente llamado a los de arriba para que acaben con la pobreza; para que acaben con la injusticia social de la perversa distribución de la riqueza que reina en el país; para que no permitan que unas personas ganen mensualmente por su trabajo más de cien veces menos con el resultado de que no les alcanza para tener una vivienda digna ni una existencia que valga la pena. Hago un llamado para que se modifiquen la Constitución y las leyes y para que los servidores públicos tengan los sueldos más bajos de todos los trabajadores porque para ser servidor público hay que tener espíritu de servidor público, no ser un aspirante a acaparador, consumista y capitalista favorito del régimen discriminatorio del país y menos tras haberse pasado años lanzando consignas socialistas al pueblo y eso sí que tales sueldos que son los más bajos sean buenos y suficientes para que los servidores públicos puedan vivir dignamente, alegremente, dándose gustos razonables. Hay dinero suficiente en el país para acabar con toda la pobreza existente pero no conservando las condiciones actuales.

¿Y en cuanto a la pandemia? Obligar a los violadores de los protocolos a cumplir con ellos. ¿Cómo? En primer lugar enterándose de que los llamados y las exhortaciones oficiales no están llegando a ellos y que si les llegan no tienen ningún efecto en ellos. Los estrategas sabrán qué hay que hacer y para eso se les paga y para eso ostentan los cargos que ostentan. Ahora que yo les he informado que ni los llamados ni las exhortaciones funcionan ya podrán entonces aplicar las medidas que sí funcionan. Pero definitivamente no me toca a mí hacerlo. Yo respondo por mi persona. Y también que tengan claro que es una guerra desigual: ni el virus ni los violadores piden permiso; simplemente actúan, pero las autoridades estatales sí tienen que pedir permiso y esperar y por obediencia a letras de artículos de leyes y reglamentos hechos en otras épocas y para otras realidades nacionales. La regla escrita está por sobre la vida humana.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial