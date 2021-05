Legisladora amazónica es elegida Presidenta de la Asamblea de Ecuador

Quito, 16 may (Sputnik).- Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, logró el sábado la Presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador, con la legisladora amazónica Guadalupe Llori.



Llori fue electa con 71 votos de los 137 que tiene la Asamblea, 15 negativos y 51 abstenciones.



El viernes, cuando se instaló la Asamblea que fue elegida en las urnas el pasado 11 de febrero, los bloques legislativos no lograron designar a su presidente en tres intentos, por lo que suspendieron la sesión hasta la tarde del sábado.



Llori fue electa con los votos de la Izquierda Democrática (centro), CREO (derecha), Pachakutik (izquierda) y el bloque de legisladores independientes.



Tras posesionarse como Presidenta de la Asamblea, Llori, asambleísta oriunda de la provincia de Orellana (este), dijo que llega con la ilusión de los ecuatorianos «que no quieren volver al país del reparto, de la corrupción, de la imposición, de la violencia y de la muerte, de la discriminación y persecución por pensar diferente».



Ofreció devolver a los ecuatorianos la confianza en sus instituciones, sobre todo en la Asamblea Nacional, y trabajar para recuperar la dignidad, prestigio, credibilidad e institucionalidad del órgano legislativo.



Señaló que el Presidente electo, Guillermo Lasso, pese a ser de derecha, permitió (con los votos de su bloque legislativo) que Pachakutik dirija la Asamblea, y ofreció dar gobernabilidad desde la Asamblea. (Sputnik)