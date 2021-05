MEP mantiene modelo combinado en los centros educativos públicos de Costa Rica

San José, 17 may (Elpaís.cr).- El Ministerio de Educación Pública (MEP), informó que frente al anuncio de interrupción del ciclo lectivo a partir del 24 de mayo, que la presente semana (del 17 al 21 de mayo) se mantiene el modelo de educación combinada como lo han venido desarrollando en cada institución desde el inicio del curso lectivo.

Steven González Cortés, Viceministro Administrativo de la institución, manifestó que el movimiento convocado por los sindicatos magisteriales para el miércoles 19 de mayo es ilegal y contradictorio a los planteamientos en la Junta Paritaria celebrada la semana anterior.

El funcionario recordó que antes de la reforma al Código de Trabajo, en el año 2020, para dar seguridad jurídica a las huelgas, que obligaba a los patronos a pagar los salarios no trabajados mientras no se declarara la huelga ilegal, – como ocurrió en el 2018 y en movimientos anteriores-, la nueva legislación no solo autoriza, sino que obliga a las autoridades públicas (en este caso del MEP) a deducir en forma inmediata (en la planilla siguiente) el salario correspondiente al tiempo no laborado por cada trabajador, sin necesidad de que exista una declaratoria de huelga ilegal.

Con la entrada de la reforma, cualquier paralización de labores que no cumpla con lo dispuesto por las normas antes indicadas del Código de Trabajo, constituye huelga ilegal y las personas que incurran en ella, tendrán ausencia laboral y pérdida inmediata del salario, por todo el periodo holgado.

Las personas directoras de los centros de estudio tienen establecido para su personal los días y horas en que se debe brindar el servicio educativo de manera remota desde su casa o de manera presencial en el centro educativo. Esas disposiciones se deben respetar a cabalidad durante esta semana, caso contrario se debe proceder con el trámite de rebaja salarial.

Además, los padres, madres de familia y encargados, pueden denunciar ante la dirección del centro educativo, la supervisión de circuito o la Dirección Regional de Educación, cuando la persona docente se niegue a brindar el servicio en las condiciones establecidas.

La interrupción del curso lectivo se extenderá desde el 24 de mayo y hasta el 9 de julio considerando el período de vacaciones de medio año.