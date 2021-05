Panamá descarta vacunas china y rusa contra la Covid-19

Panamá, 17 may (Prensa Latina) El asesor del Consorcio de Investigación de vacunas en Panamá, doctor Eduardo Ortega, descartó hoy el uso de las vacunas china y rusa contra la Covid-19 debido a la falta de disponibilidad inmediata.

En declaraciones al espacio informativo Telemetro Reporta dijo que en múltiples ocasiones se sentaron con la Cancillería y el Ministerio de Salud de Panamá para discutir el acceso a este fármaco y ‘ellos (Rusia y China) no tenían disponibilidad en el momento que las queríamos, y además estábamos ya con acuerdos con un número importante de dosis’.



Precisó que el monto contratado asciende a nueve millones de bulbos con ‘dos vacunas muy seguras y efectivas’ (Pfizer y AstraZeneca), los cuales deben arribar al país dentro de dos meses, ‘así que decidimos que si no podían llegar antes de julio, agosto y septiembre, no eran necesarias’.



‘Ahorita tenemos vacunas para 4,6 millones de personas y si vacunamos a todo el país, solo necesitamos para 4,3 millones, así que tenemos más vacunas que las que realmente vamos a necesitar’, apuntó el experto, quien adelantó la posibilidad de inmunizar más adelante a los niños menores de 15 años, los cuales representan el 27 por ciento de la población total.



Recordó que a estos inyectables se suman los siete que posee el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud en su portafolio, donde la nación istmeña tiene la posibilidad de escoger el que desea, más allá de los dos que hoy integran el Programa Ampliado de Inmunización.



El también secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que pronto llegará la vacuna de AstraZeneca a las provincias de Chiriquí (occidente) y Veraguas (centro), las dos con mayor incidencia de casos positivos a la Covid-19, a través de los autorápidos.



Explicó que en ambas localidades el porcentaje de positividad supera el cinco por ciento que registra el país a nivel nacional, por lo que necesitamos impactar en esas dos regiones, donde en algunos lugares una de cada cinco personas son positivas al virus del SARS-CoV-2.



Sobre la necesidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer en un lapso de siete a nueve meses aseguró que aún es muy prematuro hablar de esto, pues la respuesta inmune pudiera ser más duradera, al menos un año, como sucedió con los virus Sars y Mers en su momento.



Ortega también se refirió a los ensayos clínicos que realizan algunas farmacéuticas en menores de 12 años y los que prevén en bebés, segmentos poblacionales que desarrollan una respuesta inmune más robusta, por lo que el concentrado vacunal es menor al que necesitan adolescentes, jóvenes y adultos.



Recientemente, la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud autorizó el uso de emergencia en Panamá de la vacuna rusa Sputnik V y de la china CoronaVac contra la Covid-19.