Trump vuelve a la carga en Estados Unidos

Washington, 17 may (Prensa Latina) El expresidente Donald Trump retomará sus mítines políticos en junio próximo con su reiterado mensaje que le robaron su reelección, según informó hoy uno de sus asesores.

El diario The Hill abordó el tema y señaló que esta es la última señal de que Trump se está haciendo cada vez más visible y aumentando la actividad política desde que dejó el cargo el 6 de enero pasado.

Coincidentemente, el registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer (R), quien dirige el departamento de elecciones de esa región, en Arizona, calificó de desquiciados los argumentos del exmandatario de que le robaron las elecciones.



‘No podemos consentir estas mentiras insanas por más tiempo. Como partido. Como estado. Como país. Esto es tan fácilmente falsificable como 2+2=5. Si no denunciamos esto…’, escribió Richer.



No obstante, el diario The Daily Mail informó por primera vez sobre los planes tentativos de Trump para los mítines, que se espera incluyan dos apariciones en junio y una a principios de julio.



Trump aumentó su control sobre el Partido Republicano en los últimos días, ya que sus legisladores en la Cámara de Representantes expulsaron a Liz Cheney (republicana de Wyoming) de su puesto de liderazgo después de que ésta criticara al exmandatario y sus mentiras sobre los pasados comicios.



Los planes para los mítines indican que es probable que el expresidente salga a defender a determinados candidatos de su partido, a la vez que avanza una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024, asegura The Hill.



Privado de sus cuentas de Twitter y Facebook, el exmandatario vio limitada su capacidad de comunicarse directamente con sus seguidores, pero emitió declaraciones para criticar la agenda del presidente Joe Biden y perpetuar su falsa afirmación de que ganó las elecciones de 2020.



Según informes de prensa, el magnate pasa el verano en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde se trasladó desde su casa en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), y se espera que su nuevo super PAC celebre su primera recaudación de fondos en el complejo de Nueva Jersey el próximo sábado, informó recientemente Politico.