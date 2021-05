A propósito del futuro…

Escribir es un vicio, al menos para mi, aunque lo haga mal, regular o muy mal, me ayuda a soportar la existencia, como dijera una vez Flaubert: Le seul moyen de supporter l’existence, c’est de s’étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle (la única manera de soportar la existencia es aturdiéndose dentro de la literatura como dentro de una orgía perpetua).

Flaubert era extremadamente pulcro en su manera de escribir, re escribiendo una cuartilla a veces hasta siete veces, vivía para escribir. Procuremos escribir la historia de la Pandemia Covid 19, el futuro lo exigirá, ya vemos lo poco que sabemos de la plaga del año 1919, todo quedó en el olvido, las generaciones de “Pandemials” y sus descendientes lo necesitarán, sin duda.

Hoy por hoy, Flaubert diría que la única manera de soportar la vida es mediante las redes sociales, ya las novelas culebrones son ineficientes, las colombianas no bastan, las redes son el lugar de vivir de una inmensa mayoría.

La televisión desplazó a la radio(no en eficiencia, pues la radio se puede escuchar haciendo cualquier cosa, bueno…casi cualquier cosa…) la televisión ha sido desplazada por la internet y esta es para muchos únicamente las redes sociales y…Google…, ya nadie lee, por muchas razones, primero porque un libro maluco tipo best seller, tipo popular (Cohelo o Allende)cuesta un mes de suscripción a internet móvil; segundo, porque cada vez es más raquítico el vocabulario necesario para las mayorías, que al punto quizá conocen trescientas palabras y cien muletillas, con eso captan el flujo de ideas necesario para vivir, la mayoría de los pensamientos se dan por sensaciones y abstracciones, no se necesita un gran léxico para pensar, aunque podría ser más fácil expresarse. No señalo a nadie, yo mismo veo mi biblioteca y me asombro de todas las tonteras que he tenido que soportar, por ser un “cronopio”, diría Cortázar, si, quizá, porque me propuse escribir y escribí muchos cuentos y muchas novelillas o noveluchas, jamás publiqué y el grueso de mi obra es la poesía, sin embargo nunca he publicado, quedarán en las sombras cuando parta, quizá una hija o nieta las leerá.

Siempre recuerdo a Ernesto Cardenal, porque afirmaba que el peor castigo para una musa es, leer un poema y no saber que era dedicado a ella…me he reído tanto y tantas veces, porque es una realidad que yo mismo he visto acontecer. Lo mío es escribir artículos, porque sé que muchas personas leen artículos, trato eso si de ser moderadamente breve, porque el lector no merece el castigo de largas disquisiciones, que podrían expresarse en media página.

Estuve leyendo una colección de artículos de Fernando Savater, a quien tanto admiro, por su irredimible irreverencia, aunque siempre sincero, en poco espacio explica lo que piensa. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos articulistas somos culpables de aburrir al lector, cuando hacemos inacabables artículos que mellan la paciencia del mismo Buda.

Uno de los primeros artículos que escribí, por cierto para La Nación, cuyo título era “Simple y corto”, una crítica a los insufribles artículos de muchos economistas que llenan casi una página, metiendo tecnicismos que no saben menudear, entonces el placer de leer se convierte en el martirio del lector, hasta que uno deja tirado lo que está leyendo, por sinceridad intelectual.

El mundo del mañana exigirá ser muy práctico, porque la gente no quiere perder el tiempo, pero aunque práctico será siempre bello, porque el mundo es bello pese a los vellos, o quizá por ellos. Keats le reprochaba a Newton la teoría de los colores, porque le había matado el romanticismo al arco iris, quizá sentía eso el gran poeta, pero Newton vivía para la ciencia, no como Goethe que reunió ciencia y humanismo en un solo bloque, basta leer “Poesía y Verdad” su autobiografía de más de dos décadas. No hay necesidad de ser tan drástico, todo vale la pena y la capacidad de síntesis solo se obtiene por mucho leer, no se trae, se aprende y eso ayuda a vivir con más facilidad.

Lo que estamos viviendo (¿o lo estaremos soñando?) merece una excelente descripción, para memoria futura, no porque eso evite otra pandemia, no, porque los humanos somos irredimiblemente tontos, sino para que en el futuro otros toleren mejor estas pesadillas, gracias a la descripción conceptual de lo que está sucediendo. Los descendientes de los “Pandemials” lo agradecerán, porque siempre es bueno saber que “no hay nada nuevo bajo el sol…”, Ecc, 1, 9.