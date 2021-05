Una ministra a la altura de Carlos Alvarado Q.

La ministra de Educación anunció el cierre del ciclo lectivo por dos meses a los que se unen las vacaciones de medio período, por medio de una conferencia de prensa el lunes a las 7 de la mañana. El “batacazo”, como lo dijo una amiga educadora, se dio justo dos horas antes de que los gremios magisteriales anunciaran su propuesta de regresar a la virtualidad. Según interpretan algunas personas ligadas a la educación, se trata de una medida totalmente autoritaria para eludir el diálogo y el enfrentamiento con los gremios. ¡Diálogo que sí va a establecer con el sector privado de la educación!

La ministra conmovió al país porque adujo la imposibilidad de volver a la virtualidad dado la existencia de 440.000 estudiantes que no tienen capacidad para llevar a cabo el proceso. Es decir, se escudó en las carencias de los hogares y estudiantes más vulnerables. Usó, aparentemente, la manipulación para evadir las verdaderas razones de la medida: ganarle el pulso a los gremios. No debería extrañarnos: su superior aparecía, durante la huelga contra el Combo fiscal en el 2018, explicándole a una estudiante de Cartago su lucha por una reforma progresiva; tal reforma progresiva solo existía en su demagogia, porque la que se aprobó, y él defendía, era y es absolutamente regresiva.

El escenario 4

El MEP dividió en cuatro escenarios el espacio educativo. El escenario 4 corresponde a quienes no poseen dispositivos y conectividad para llevar a cabo el proceso. Con ese escenario vienen laborando los centros y los docentes desde el año pasado. Si bien, cuando iniciaron labores, no sabían qué hacer, lo real es que encontraron canales de comunicación para establecer el seguimiento mediante guías que se fotocopian y se envían. Hubo docentes que se trasladaban a las casas del alumnado para dejar el material y después lo recogían. Para muchas personas ya estaba bien asimilado el proceso para atender este sector.

¿Está utilizando el Gobierno este dato como escudo? Existen soluciones múltiples para equilibrar las desigualdades sociales. Diferentes sectores de la sociedad han dado diversas y muy ricas propuestas.

El regreso a la virtualidad

Los gremios solicitaron hace más de un mes el regreso a la educación a distancia con un plazo determinado por el factor contagio. En ningún momento, plantearon la suspensión de clases por el problema de la brecha social. Según los datos, hay 947 contagios y se han dado 184 muertes.

La vacunación en el magisterio

Las organizaciones magisteriales le ofrecieron al presidente Carlos Alvarado Q. comprar las vacunas para todo el personal ligado a los centros educativos. No han obtenido ninguna respuesta acerca de la posibilidad de que las organizaciones económicas del sector magisterial compren las vacunas. Según Gilberto Cascante, hubo empresarios que les explicaron que hay vacunas registradas por un valor de $ 18 y por más de cierta cuota donan otra cantidad. Silencio del Gobierno, como otros tantos de los que suele imponernos.

La indignación

Evidentemente, hay quienes apoyan a la ministra y “argumentan” como siempre contra los sindicatos o contra el personal docente. Me interesa ir más allá de los estereotipos que se aprenden, y muy bien, quienes siguen al dedillo a la prensa comercial.

1/ El esfuerzo realizado por el personal docente durante toda la pandemia y, sobre todo, este año para sacar del rezago a los estudiantes y ponerlos medianamente al día se va al “carajo”, porque regresarán habiendo perdido lo ganado y habrá que empezar de cero.

2/ Anulan e invisibilizan todo el esfuerzo y el desgaste del personal que inició este año bajo un mandato de regresar al aula de una forma improvisada. Sin embargo, pese a esa improvisación, logró un salto de calidad y pudo atender y acuerpar al estudiantado que reinició el proceso poco a poco, pero alentado por los esfuerzos y la dedicación de ese personal que nunca es estimulado, pero que siempre sigue dando lo mejor. Como dicen ellas y ellos, “nos arrollamos las mangas y hacemos de tripas corazón por la falta de presupuesto” para cumplir con las medidas y protocolos.

Para no hacer más largo este texto, quienes trabajan en educación puntualizan aspectos de la improvisación alrededor de la evaluación, del calendario con respecto a pruebas de admisión en universidades y, por supuesto, el aumento entre la brecha social de la educación pública y la privada.

3/ Preguntas sin respuesta

1/ ¿Por qué no utilizan fondos de FONATEL? ¿Será porque se les acaba el argumento de 440.000?

2/ ¿Sabía usted que, según la UNICEF, sale más caro tener los centros educativos cerrados que tenerlos abiertos?

3/ ¿Por qué no convocan a las universidades públicas a dar su aporte para publicaciones, vídeos y acompañamiento a esos 440.000 que requieren atención urgente?

4/ ¿Se trata, una vez más, de la guerra contra toda la institucionalidad pública?

Para cerrar quiero compartir este dolor de una educadora:

Ante las últimas disposiciones de las autoridades educativas solo queda en evidencia la falta de valor que a la labor pedagógica pública se le otorga. Esas decisiones resultarán en una brecha entre sectores sociales que ya no será significativa, sino simplemente indefinible. Mi corazón de educadora lamenta no poder hacer más por la comunidad educativa costarricense a la que me debo y, de verdad, eso me entristece.

No puedo hacer más por esa comunidad a la que se le cierran las oportunidades de competencia; a esas poblaciones el Estado costarricense les tiene una deuda de magnitudes indescifrables.

Mi corazón de educadora se siente hoy ofendido, desplazado, devaluado…

Solo la historia podrá determinar si la medida resulta y resuelve, en tanto que solo unos pocos sigan gozando del derecho y de la oportunidad.

(*) Isabel Ducca D.