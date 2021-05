El independentista Pere Aragonès es investido presidente de Cataluña

Barcelona (España), 21 may (Sputnik).- El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Pere Aragonès fue investido este viernes presidente del Gobierno de Cataluña gracias a la mayoría independentista del Parlamento de la región.



«El resultado de la votación ha sido de 74 votos afirmativos y 61 votos negativos. Dado que el señor Aragonès ha obtenido 74 votos a favor que significan la mayoría absoluta, queda investido presidente de Cataluña» proclamó la presidenta de la Cámara, Laura Borràs.



El candidato republicano logró la investidura gracias al voto favorable de todos los diputados de las fuerzas soberanistas (ERC, Junts per Catalunya y CUP), mientras que votaron en su contra el resto de parlamentarios de la Cámara de 135 escaños.



«Muchas gracias. Es un honor y una gran responsabilidad la que siento sobre mis espaldas, y trabajaré para ejercerla con la honorabilidad que requiere este cargo», afirmó Aragonès tras superar el trámite parlamentario.



El presidente electo, que hasta la fecha ejerció en funciones, prometió gobernar «con humildad personal y ambición colectiva» en base a los «valores republicanos» y «siempre al servicio de la ciudadanía de Cataluña».



Aragonès se convertirá en el presidente número 132 de la Generalitat de Catalunya e iniciará un Gobierno de coalición con la otra fuerza soberanista mayoritaria, Junts per Catalunya, liderada por el expresidente Carles Puigdemont.



Los dos partidos alcanzaron un acuerdo para gobernar conjuntamente después de que el independentismo catalán obtuviera un histórico 52 por ciento de los votos en las elecciones celebradas en la región el pasado 14 de febrero.



Tras obtener la confianza de la Cámara, está previsto que el presidente electo tome posesión del cargo el próximo lunes, 24 de mayo, para poner en marcha el nuevo Gobierno catalán después de medio año en funciones.



Aragonès asumirá la presidencia de Catalunya en un contexto marcado por la emergencia social y económica derivada de la pandemia del coronavirus, un reto para el que presentó una ambiciosa agenda social y económica en base a valores feministas, verdes y republicanos.



Su Gobierno tiene el reto de impulsar la recuperación tras el covid-19 sin olvidar el conflicto político que sigue a la orden en Cataluña.



El dirigente republicano se comprometió a «culminar la independencia de Cataluña» y conseguir la amnistía de todas las personas encausadas y encarceladas en el marco del proceso soberanista, entre ellos los dirigentes políticos en prisión o en el extranjero.



Aragonès también se ofreció a gobernar con «una mano tendida» al Gobierno de Pedro Sánchez y a negociar para pactar un referéndum que permita a los catalanes votar sobre el futuro de la región dentro de España.



«Esta es mi obsesión: superar el bloqueo actual y resolver de una vez el conflicto político entre Cataluña y el Estado español», insistió el nuevo presidente catalán, que prometió «hacer posible un referéndum» y «trabajar desde el primer día para ganarlo». (Sputnik)