Italia se declara favorable a la suspensión de patentes de vacunas anticovid

Roma, 21 may (Sputnik).- El primer ministro italiano Mario Draghi apoyó la idea de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus, al intervenir este viernes en la Cumbre Mundial de la Salud.



«Italia está abierta a una suspensión de las patentes de vacunas contra el covid-19», afirmó Draghi.



Al mismo tiempo, subrayó que debe tratarse de una medida «bien calculada, limitada en el tiempo, que no ponga el peligro el incentivo para innovar para las empresas farmacéuticas».



El primer ministro italiano también puntualizó que la abolición de patentes no podrá ayudar a los países de ingresos bajos a lanzar la producción de sus propias vacunas, con lo cual hay que prestarles apoyo financiero y tecnológico.



La Cumbre Mundial de la Salud, organizada en forma conjunta por Italia, país que preside el Grupo de los 20 (G20), y la Comisión Europea, se celebra este viernes en Roma.



Los líderes del G20, los jefes de varias organizaciones internacionales y regionales, así como los representantes de organismos sanitarios globales, discuten sobre cómo reforzar los sistemas de sanidad a nivel global y asegurar una distribución más equitativa de las vacunas contra el coronavirus. (Sputnik)