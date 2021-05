Nicaragua: doscientos años de luchas de poder

No hubiera escrito más acerca de Nicaragua, en realidad este asunto no es de Ortega o Chayo, no, es un problema de pleitos de plata y poder. Sin necesidad de entrar en la historia de la colonia, algo que afectaría el desarrollo de todos los países desde México hasta Tierra del Fuego, solo pretendo hacer un recordatorio de los problemas de Nicaragua y las alternativas de solución. Una vez le pregunté a una colega, por qué los nicaragüenses que se educaban en Costa Rica no regresaban a ayudar a su pueblo. Ella me contestó con relativa sencillez, que el problema de Nicaragua era Nicaragua misma, corría el año 1984. Hoy, casi cuatro décadas después las cosas siguen ahí, sin cambio.





He tratado de informarme acerca de Nicaragua, desde la época de Tacho el viejo, el primer Tacho, tuve muchas amistades nicaragüenses en México y aprendí mucho de ellos, luego seguí indagando desde la ida de aquel hasta hoy. En la Nicaragua de antes de los Somoza, las alianzas se daban por aquí y por allá, en Managua, León y Granada, siempre dejaron por fuera a los pobres: la inmensa mayoría.

A mediados del siglo XIX se esmeraron algunos de los ricachones de entregar el país al esclavista William Walker, quien no actuaba de suyo, lo hacía en un contubernio con los ricos neoyorquinos, y esclavistas del sur, que veían una posibilidad económica enorme, tomarse todo el istmo y de ese modo implantar la esclavitud en esta tierra. Sabemos que no lo consiguieron por muchas razones, pero las cosas no quedaron ahí. Menos de medio siglo después metieron la plaga de las bananeras, para manejar este istmo a su antojo. Ahí tenemos los resultados, golpes de estado por todo lado, gobiernos títeres por doquier, da lastima saber de Alfredo González Flores llorando en Washington a los mismos que habían ayudado a Tinoco, y que después lo habían echado, mientras se tapaba el asunto del petróleo en el Caribe sur costarricense.

En Nicaragua hubo 22 años de intervención militar de EEUU con acuartelamiento de marines ahí, hasta que pudieron tener un “megamarine”: Tacho, que cuidaría sus asuntos mejor que los marines. Se prolongará el mandato de Tacho hasta que Jimmy Cárter lo llamó, no fue el tal comandante cero, fue Cárter. Los sandinistas no consiguieron una verdadera revolución cultural, que era lo que necesitaba Nicaragua, ese esfuerzo fue boicoteada por los ricachos de siempre y desde luego por quintacolumnistas del ejército sandinista, Ortega el primero. Hoy vemos los mismos pleitos y entonces los Chamorro, en nombre de todos se abrogan el derecho de llamar a la democratización del país, cosa que no hizo la señora Violeta.

No, ese es un pleito de poder económico y político de los mil que ha habido en ese país y seguirá habiendo. Mientras unos están en el poder, los otros vienen a refugiarse a Costa Rica, cuando vienes los otros estos se van, eso si que todos utilizan ese eterno azuzar al pueblo nica contra Costa Rica: mordiendo manos.



Este asunto únicamente se resuelve con una profunda revolución social, lo que depende de los eternamente en conflicto, ellos jamás cederán y se vienen a Costa Rica hasta el siguiente capítulo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico