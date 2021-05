Presidente de EEUU nombra a enviado especial para Corea del Norte

Washington, 22 may (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que designó al diplomático Sung Kim, embajador en Filipinas, como enviado especial para Corea del Norte.



«Me complace anunciar que el embajador Sung Kim, un diplomático de carrera con una profunda experiencia en políticas, servirá como enviado especial de EEUU para la RPDC [Corea del Norte]», dijo Biden durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente surcoreano Moon Jae-in.



Biden reiteró su voluntad de comprometerse diplomáticamente con Corea del Norte «para tomar medidas pragmáticas que reduzcan las tensiones a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo final de desnuclearización de la península de Corea».



El diálogo entre Washington y Pyongyang, así como el diálogo intercoreano, se encuentra estancados desde la fallida cumbre de febrero de 2019 en Hanoi, durante la cual EEUU exigió pasos más decisivos de Corea del Norte para renunciar a sus armas nucleares.



En esa instancia, Pyongyang acusó a Washington de no responder a compromisos anteriores.



Las nuevas conversaciones sobre desnuclearización en Suecia en octubre de 2019 no lograron romper el estancamiento. (Sputnik)